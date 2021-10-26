به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، در در آیین رونمایی از سامانه "شفافیت"، مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی را بدنه‌ای واحد با هدف مشترک اعتلای کشور ایران و توسعه‌ی اقتصادی عنوان، و اظهار کرد: رفع مشکلات مطرح و دیده‌شده در سفرهای اخیر به مناطق آزاد، در دستورکار دبیرخانه و مناطق آزاد قرار گرفته است.

سعید محمد با اشاره به اراده‌ی نهادهای مختلف مانند دبیرخانه، شورای عالی مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی و تاکید بر اینکه از هر رکنی که نیاز باشد برای رفع موانع، پیگیری می‌شود، گفت: سعی می‌کنیم شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران تامین کنیم که متاسفانه در حال حاضر شرایط ثبات اقتصادی با قوانین خلق‌الساعه همخوانی ندارد و مشکل‌آفرین شده است.

محمد "شفافیت" در قوانین و خدمات را یکی از دغدغه‌های اصلی فعالین اقتصادی دانست و گفت: این امر در دستور کار قرار گرفته است چرا که نیازمند آن است که هیچگونه تبعیض و اقدام پشت‌پرده‌ای مانند امضاهای طلایی صورت نگیرد و همه‌چیز ضابطه‌مند و دارای شیوه‌نامه خواهد بود تا بستری مناسب برای تصمیم و فعالیت سرمایه‌گذاران مهیا شود.

وی جزیره کیش را پایلوت اجرای طرح شفافیت عنوان کرد و با ابراز امیدواری از اجرای این طرح در سایر مناطق آزاد کشور افزود: در این سامانه ۱۴ خدمت در مناطق آزاد ارائه خواهد شد که تمام آنها در سامانه بارگذاری و شفاف‌سازی خواهد شد افزود: ۷ خدمت امروز رونمایی می‌شود و ۷ خدمت بعدی طی سه ماه آینده بارگذاری و به سامانه اضافه خواهد شد.

وی تاکید کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صورت شفاف در پرتال مناطق آزاد بارگذاری شده است که تاکنون حدود صد فرصت در حوزه‌های مختلف به ترتیب مناطق را شامل می‌شود، و شامل حوزه‌هایی چون صنعتی، گردشگری، کشاورزی، توریسم‌درمانی، توریسم علمی و ورزشی می‌باشد.

محمد بقای مناطق آزاد را در گرو فعالیت سرمایه‌گذاران دانست و با بیان این مطلب که تولید، صادرات و ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین از آنها موردانتظار است، تصریح کرد: علاوه بر بارگذاری این خدمات، مجموعه‌ی "سندباد" به منظور ارتباط مستقیم با دبیر، از ده روز گذشته فعال شده است تا هر فعال یا فرد بومی امکان ارتباط مستقیم با شخص دبیر شورای عالی مناطق آزاد را داشته باشند.

آیین رونمایی از سامانه "شفافیت" در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی کیش، چهارم آبان‌ماه در سالن خلیج‌فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

بارگذاری لحظه‌ای اطلاعات بخش‌های مختلف کیش در سایت شفاف

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش،نیز در این آیین با تاکید بر شفافیت و سلامت نظام اداری گفت: چنین سامانه‌ای باعث دید واقع‌بینانه‌تر و اشراف دستگاه‌های بیرونی و نظارتی نسبت به منطقه آزاد کیش و مواردی چون گمرک، املاک و فعالیت سرمایه‌گذاران جزیره می‌شود.

امیر سوداگران با اشاره به اینکه هیچ خدمتی در کیش بدون سامانه ارائه نمی‌شود، گفت: بانک‌های اطلاعاتی تمام این سامانه‌ها در اختیار ما قرار دارد.

وی آدرس این سایت را shafaf.kish.ir عنوان کرد و افزود: سایت شفافیت اکنون در تمامی پنل‌ها قابل دسترسی است و در هفت دسته‌بندی، خدمات مربوط به ۲۰ سامانه استخراج و ارائه شده است.

سوداگران دسته‌ی اول را مربوط به اطلاعات و رزومه‌ی مدیران سازمان‌ عنوان کرد و افزود: گزارش عملکرد بخش‌های مختلف به‌صورت لحظه‌ای، فعالیت‌های اقتصادی در تمامی حوزه‌های کیشوندی، حقوقی، بخش مجوزهای اقتصادی، سامانه کیشوندی، وضعیت بازرگانان از جمله گمرک، مناقصات و مزایدات، بودجه، بسته‌های سرمایه‌گذاری و بحث مستغلات و قطعات ملکی که از مهم‌ترین مباحث جزیره است، از دیگر بخش‌های این سامانه می‌باشد.

وی در پایان تصریح کرد: این سامانه فاز اول خود را طی می‌کند و سعی در ارائه‌ی لحظه‌ای اطلاعات دارد.