روز بدون فوتی کرونایی در استان بوشهر/ ۱۱۸ نفر بستری هستند

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۳۸ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۳۲ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۲۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و هشت نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر طی شبانه روز گذشته فوتی کرونایی نداشته است، افزود: تاکنون ۸۷ هزار و ۶۷۷ نفر در استان بوشهر به کرونا مبتلا شده‌اند.