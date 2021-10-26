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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

روز بدون فوتی کرونایی در استان بوشهر/ ۱۱۸ نفر بستری هستند

روز بدون فوتی کرونایی در استان بوشهر/ ۱۱۸ نفر بستری هستند

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: استان بوشهر طی شبانه روز گذشته فوتی کرونایی نداشته است.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۳۸ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۳۲ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۲۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و هشت نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر طی شبانه روز گذشته فوتی کرونایی نداشته است، افزود: تاکنون ۸۷ هزار و ۶۷۷ نفر در استان بوشهر به کرونا مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 5336775

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