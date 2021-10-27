به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم سجادی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در سفر به بلاروس موضوع اتباع ایرانی گرفتار در مرزهای بلاروس با لیتوانی و لهستان را بررسی می‌کند.

قرار است سجادی ضمن دیدار با مقام‌های بلاروسی درباره وضعیت اتباع ایرانی رایزنی کند.

همچنین هماهنگی‌های لازم با طرف بلاروسی جهت حضور و بازدید میدانی سجادی از مناطق مرزی در دستور کار برنامه سفر او است.

پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی تلفنی با همتای بلاروس خود در باره وضعیت اتباع ایرانی رایزنی و تبادل نظر کرده بود.