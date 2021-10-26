بازگشت ۷۰ جایگاه سوخت در گیلان به مدار فعالیت

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش بالادست شامگاه سه شنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران با اشاره به اختلال ایجاد شده در خدمات دهی سامانه هوشمند سوخت، اظهار کرد: با توجه به این اختلال تمام جایگاه‌های سوخت کشور از مدار خارج شده اند.

وی افزود: در همان ساعات ابتدایی شش جایگاه در استان گیلان دچار اختلال نشده بود که کارشناس این جایگاه‌ها را از سامانه جدا کردند تا به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان با اشاره به تشکیل گروه مدیریت بحران در این شرکت و اعزام کارشناسان به مناطق مختلف، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ جایگاه سوخت در استان گیلان وارد مدار فعالیت شدند.

وی با بیان اینکه تمام جایگاه در حال فعالیت ذخیره خوبی از بنزین دارند، اضافه کرد: شهروندان نگرانی بابت عرضه سوخت در جایگاه‌ها نداشته باشند.

بالادست در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۷ جایگاه عرصه سوخت در گیلان غیر فعال هستند، گفت: در ابتدا تلاش شد تا مسیرهای اصلی، مناطق حساس و مراکز شهرستان‌ها وارد چرخه فعالیت شوند.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم جایگاه‌های باقیمانده را تا پایان امشب و یا بامداد فردا وارد مدار فعالیت کنیم، تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم انجام شده که همه جایگاه‌ها از صبح فردا نهایت غروب به سامانه هوشمند سوخت متصل شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان با اشاره به نگرانی شهروندان از بین رفتن سهمیه‌ها، تأکید کرد: هیچ اختلالی در کارت سوخت‌های ایجاد نشده بلکه مشکل فنی بوده و سهمیه شهروندان در کارت‌ها محفوظ است.