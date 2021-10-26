آماده باش کامل پدافند غیرعامل شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل بر رصد و پایش مستمر سازمان‌های دخیل، برای رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر در حوزه سایبری به منظور پیشگیری از نفوذ و سو استفاده دشمن تاکید کرد و گفت: در این جلسه چگونگی بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در شهرداری تهران و ارائه راهکارهای اساسی به منظور تأمین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها و همچنین خودروهای امدادی همچون آتش نشانی و اورژانس با رعایت ایمنی شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری در حوزه پدافند سایبری افزود: شهرداری تهران به منظور ارائه تمهیدات اساسی برای مقابله و پیشگیری از این حملات به تدابیر لازم در این حوزه اقدام کرده است.

نصیری تصریح کرد: سازمان‌های عضو در ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی برای رصد مستمر این حادثه در آماده باش کامل خواهند بود.