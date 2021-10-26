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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۴۳

سرپرست سازمان مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد؛

آماده باش کامل پدافند غیرعامل شهرداری تهران

آماده باش کامل پدافند غیرعامل شهرداری تهران

ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی برای رصد مستمر این حادثه در آماده باش کامل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل بر رصد و پایش مستمر سازمان‌های دخیل، برای رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر در حوزه سایبری به منظور پیشگیری از نفوذ و سو استفاده دشمن تاکید کرد و گفت: در این جلسه چگونگی بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در شهرداری تهران و ارائه راهکارهای اساسی به منظور تأمین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها و همچنین خودروهای امدادی همچون آتش نشانی و اورژانس با رعایت ایمنی شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری در حوزه پدافند سایبری افزود: شهرداری تهران به منظور ارائه تمهیدات اساسی برای مقابله و پیشگیری از این حملات به تدابیر لازم در این حوزه اقدام کرده است.

نصیری تصریح کرد: سازمان‌های عضو در ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی برای رصد مستمر این حادثه در آماده باش کامل خواهند بود.

کد مطلب 5336849

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