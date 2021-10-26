فوت ۱۹ لرستانی به علت سوختگی/ ۲۴۳ نفر در تصادفات جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فارسی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: تعداد تلفات تصادفات شش ماهه نخست امسال در استان ۲۴۳ نفر بوده که از این تعداد ۱۹۸ نفر مرد و ۴۵ نفر زن گزارش شده است.

کاهش ۵ درصدی تلفات تصادفات رانندگی

وی اظهار کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات تصادفات ۲۵۶ نفر و شامل ۲۰۷ نفر مرد و ۴۹ نفر زن بوده، کاهش پنج درصدی را نشان می‌دهد.

سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال چهار هزار و ۶۵۲ مورد معاینات مربوط به مصدومان تصادفات جرحی در مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده که از این تعداد سه هزار ۴۸۵ نفر مرد و هزار و۱۶۷ نفر زن بوده‌اند.

فارسی نژاد یادآور شد: آمار تصادفات جرحی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که چهار هزار و ۳۳۱ نفر و شامل سه هزار و ۲۹۵ نفر مرد و هزار و ۳۶ نفر زن بوده‌اند، هفت درصد افزایش یافته است.

فوت ۸ نفر به علت حوادث ناشی از کار

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نیمه اول امسال تعداد هشت نفر فوتی به دلیل حوادث ناشی از کار در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مورد معاینه قرار گرفته‌اند.

سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تلفات حوادث ناشی از کار پنج نفر گزارش شده، سه نفر افزایش داشته است.

فارسی نژاد عنوان کرد: همه موارد تلفات حوادث ناشی از کار طی شش ماهه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته مرد بوده‌اند.

وی یادآور شد در نیمه اول امسال آمار مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان ۳۳۸ مورد گزارش شده است که از این تعداد ۳۳۲ نفر مرد و شش نفر زن هستند.

سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان بیان داشت: آمار مصدومین حوادث کار نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۳۶ نفر و شامل ۳۲۸ نفر مرد و ۸ نفر زن گزارش شده است، نیم درصد افزایش داشته است.

فوت ۱۹ نفر به علت سوختگی

فارسی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تعداد تلفات ناشی از سوختگی شش ماهه نخست امسال در استان ۱۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۰ نفر مرد و ۹ نفر زن گزارش شده است.

وی تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تلفات ناشی از سوختگی ۱۳ نفر و شامل شش نفر مرد و هفت نفر زن بوده است ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سرپرست پزشکی قانونی لرستان با اشاره به آمار مسمومیت با گاز منوکسید کربن وگاز گرفتگی گفت: طی شش ماهه نخست امسال تنها یک مرد بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده است.

فارسی نژاد با اشاره به موارد برق گرفتگی نیز عنوان کرد: تلفات ناشی از برق گرفتگی در نیمه اول امسال هشت نفر مرد گزارش شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.