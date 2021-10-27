سعید جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون ۶۰ درصد از جایگاه‌های سوخت در استان مرکزی به مدار عرضه سوخت بازگشته‌اند و پیش بینی می‌شود تا عصر مشکل در کل استان برطرف شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر به هیچ وجه کمبود سوخت نداریم و مشکلی در فعالیت جایگاه‌های سوخت رسانی استان در مراکز شهرستانها و محورهای مواصلاتی وجود ندارد و مردم می‌توانند برای دریافت سوخت اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی تصریح کرد: گرانی بنزین از اساس شایعه است و با برطرف شدن نقص سامانه سوخت، مردم می‌توانند با کارت سوخت و نرخ دولتی سوختگیری کنند.

جمشیدی گفت: پیگیر حل مسئله سامانه توزیع سوخت از طریق وزارتخانه و تهران هستیم و امیدواریم این مشکل بزودی مرتفع شود.

گفتنی است در استان مرکزی ۹۷ و در مرکز استان ۸ جایگاه سوخت رسانی وجود دارد.