  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۵ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۴

همایش «بانک و سیاست‌های پولی اقتصاد اسلامی» آغاز شد

همایش «بانک و سیاست‌های پولی اقتصاد اسلامی» آغاز شد

همایش «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت از نگاه اقتصاد اسلامی» آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» دقایقی پیش آغاز شد.

در این نشست قرار است تعدادی از کارشناسان از جمله احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، حسین صمصامی استاد دانشگاه، مسعود درخشان و تعدادی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه با تأکید بر اقتصاد اسلامی سخنرانی کنند.

موضوعات مطرح شده در این نشست مواردی چون الگوی حذف ربا از نظام بانکی، عدالت در نظام بانکی، ایده ادغام یا انحلال بانک‌ها، مداخله نظام بانکی در بازار سرمایه، بررسی حق بانک‌ها برای خلق پول در نظام بانکی اسلامی و.... است.

کد مطلب 5336938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها