به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» دقایقی پیش آغاز شد.

در این نشست قرار است تعدادی از کارشناسان از جمله احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، حسین صمصامی استاد دانشگاه، مسعود درخشان و تعدادی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه با تأکید بر اقتصاد اسلامی سخنرانی کنند.

موضوعات مطرح شده در این نشست مواردی چون الگوی حذف ربا از نظام بانکی، عدالت در نظام بانکی، ایده ادغام یا انحلال بانک‌ها، مداخله نظام بانکی در بازار سرمایه، بررسی حق بانک‌ها برای خلق پول در نظام بانکی اسلامی و.... است.