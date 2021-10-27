انهدام باند ۳ نفره سرقت احشام در شاهرود/ سارقان غیربومی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه با اعلام سرقت احشام دریکی از مناطق حاشیه‌ای شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس قرار گرفت، ابراز داشت: با دریافت اطلاعات جزئی پیرامون این سرقت رد پا به یک واحد دامداری واقع در محور مواصلاتی مجن- شاهرود رسید.

وی بابیان اینکه سارقان به‌محض مشاهده نیروی انتظامی خودرو حاوی دام را رها و متواری می‌شوند، افزود: با این اقدام سارقان عملیات تعقیب و گریز در منطقه بیابانی توسط پلیس فوراً به مرحله اجرا درامد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه سارقان قصد خروج از منطقه را با یک خودرو سنگین داشتند، ابراز داشت: درنهایت با هوشیاری مأموران انتظامی شهرستان این سه سارق دستگیر و به دام قانون گرفتار شدند.

حسنی بابیان اینکه بازجویی‌های اولیه نشان داد که این سه نفر غیربومی و ساکن استان‌های هم‌جوار هستند، تصریح کرد: با تحقیقات کامل‌تر این افراد به ۲۵ فقره سرقت از سطح استان سمنان لب به اعتراف گشودند.

وی بابیان اینکه ۵۹۹ رأس احشام سرقتی کشف و مال‌خر پرونده نیز دستگیر شد، افزود: پرونده تکمیلی به همراه مجرمان دربند به مرجع قضائی انتقال یافت و درنهایت باید گفت پلیس با هرگونه ایجاد مصادیق ناامنی به‌طور برخورد کرده و مجالی برای فرار از قانون و پلیس نیست.