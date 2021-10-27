به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج نقی پور ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی استان اردبیل اظهار کرد: هفته بسیج دانش آموزی از ۸ آبان مصادف با سالروز شهادت شهید سیزده ساله شهید محمدحسین فهمیده آغاز و با یوم الله ۱۳ آبان روز جهانی استکبارستیزی به پایان می‌رسد.

وی تصریح کرد: امسال برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در استان اردبیل با شعار محوری «نوجوانان انقلابی، پیشگامان گام دوم» برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: برای گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی، بیش از ۵۰ عنوان برنامه حضوری و مجازی در نواحی و مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش، حوزه‌ها، واحدهای بسیج دانش آموزی و مدارس استان اجرایی می‌شود.

نقی پور افزود: به صورت حضوری شاهد برگزاری برنامه‌های مختلف از جمله آئین گرامی داشت روز بسیج دانش آموزی و زنگ ایثار، یادواره شهدای دانش آموز، آئین معارفه فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی‌، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی، حضور سازمان یافته و سخنرانی قبل از خطبه در میعادگاه نمازجمعه، تجلیل از نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی و برگزاری حلقات رهبر کوچک با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های مجازی هفته بسیج دانش آموزی، گفت: پویش‌های دنیای بدون آمریکا، نوجوان پلاس، نماهنگ هم آوا، الماس صدف‌، افول شیطان و برنامه‌های مختلف مجازی در شبکه شاد در طول هفته بسیج دانش آموزی برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اردبیل تصریح کرد: با افتخار استان اردبیل ۷۲۱ شهید والامقام را تقدیم دفاع از کیان انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد ۴۰ شهید والامقام، سیزده ساله هستند.

نقی پور تاکید کرد: نوجوانان دهه هشتادی در گام دوم انقلاب ادامه دهنده راه شهدای دانش آموز هستند و با تحصیل، تذهیب و ورزش‌، ایران اسلامی را به قله‌های رفیع شکوفایی و پیشرفت خواهند رساند.

وی گفت: بسیج دانش آموزی با برگزاری برنامه مختلف فرهنگی‌، تربیتی، ورزشی و جهادی در طول سال به عنوان تربیت نسلی مؤمن و انقلابی برای نقش آفرینی در گام دوم انقلاب اسلامی است.