به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سخنور در این زمینه افزود: در تالاب کانی برازان تاکنون گونه‌های بسیار نادری شامل «اردک مرمری» ، «طاووسک»، «کرکس مصری» ، «اردک سرسفید» و« اردک بلوطی» و «خروس کولی» که در سطح جهانی در زمره پرندگان حمایت شده و تحت حفاظت کامل قرار دارند هم مشاهده شده که نشان دهنده موقعیت و شرایط بسیار خوب این مکان برای حضور انواع پرندگان است.

وی با بیان اینکه این پرندگان تاکنون در کمتر تالابی از کشور مشاهده شده اند، افزود: شناسایی این گونه‌ها در تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد می‌تواند خبر بسیار خوبی برای دوستداران محیط زیست و پرنده نگاران باشد و نشان می‌دهد که این تالاب از پتانسیل بسیار خوبی برای حفاظت و زیست گونه‌های در حال انقراض برخوردار است.

سخنور اضافه کرد: هم اینک با انتقال آب به تالاب بین المللی کانی برازان، دوباره شاهد هیاهوی پرندگان مهاجر که گاهی به صورت کلنی‌های چند صد قطعه‌ای از انواع اردک‌ها، خوتکاها و چنگرها در میان نیزارهای این تالاب دیده می‌شوند و برای علاقه‌مندان به حیات وحش و به ویژه مشتاقان دیدن پرندگان بسیار تماشایی و جذاب است هستیم.

تالاب کانی برازان، تقریباً در تمام فصول سال امکان مشاهده پرندگان وحشی و کمیاب را به علاقه‌مندان به طبیعت می‌دهد که این امر از منحصر به فردترین ویژگی‌های این زیستگاه آبی در کشور است که آن را از دیگر تالاب‌ها کشور متمایز می‌سازد.