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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۸

همزمان با فصل مهاجرت؛

گونه‌های بسیار نادر پرندگان در تالاب کانی برازان مهاباد مشاهده شد

گونه‌های بسیار نادر پرندگان در تالاب کانی برازان مهاباد مشاهده شد

ارومیه – رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: گونه‌های بسیار نادر و در حال انقراض در تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد مشاهده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سخنور در این زمینه افزود: در تالاب کانی برازان تاکنون گونه‌های بسیار نادری شامل «اردک مرمری» ، «طاووسک»، «کرکس مصری» ، «اردک سرسفید»  و« اردک بلوطی»  و «خروس کولی» که در سطح جهانی در زمره پرندگان حمایت شده و تحت حفاظت کامل قرار دارند هم مشاهده شده که نشان دهنده موقعیت و شرایط بسیار خوب این مکان برای حضور انواع پرندگان است.

وی با بیان اینکه این پرندگان تاکنون در کمتر تالابی از کشور مشاهده شده اند، افزود: شناسایی این گونه‌ها در تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد می‌تواند خبر بسیار خوبی برای دوستداران محیط زیست و پرنده نگاران باشد و نشان می‌دهد که این تالاب از پتانسیل بسیار خوبی برای حفاظت و زیست گونه‌های در حال انقراض برخوردار است.

سخنور اضافه کرد: هم اینک با انتقال آب به تالاب بین المللی کانی برازان، دوباره شاهد هیاهوی پرندگان مهاجر که گاهی به صورت کلنی‌های چند صد قطعه‌ای از انواع اردک‌ها، خوتکاها و چنگرها در میان نیزارهای این تالاب دیده می‌شوند و برای علاقه‌مندان به حیات وحش و به ویژه مشتاقان دیدن پرندگان بسیار تماشایی و جذاب است هستیم.

تالاب کانی برازان، تقریباً در تمام فصول سال امکان مشاهده پرندگان وحشی و کمیاب را به علاقه‌مندان به طبیعت می‌دهد که این امر از منحصر به فردترین ویژگی‌های این زیستگاه آبی در کشور است که آن را از دیگر تالاب‌ها کشور متمایز می‌سازد.

کد مطلب 5337400

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