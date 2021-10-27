نخستین جلد از مجموعه «ماتیکان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر برسم با همکاری هفتهنامه امرداد جلد نخست از مجموعه کتابهای «ماتیکان: مجموعه مقالات امرداد» ویرایش مینا عرشی را با شمارگان هزار نسخه، ۲۷۹ صفحه و بهای ۷۵ هزار تومان منتشر کرد. پیشگفتار این کتاب به قلم بابک سلامتی، مدیر مسئول و سردبیر نشریه «امرداد» است.
کتاب شامل مجموعه مقالات و نوشتارهایی به شرح زیر است:
«ابوبکر کرجی، گمنام در دانش ایرانی» نوشته فرشید ابراهیمی
«تلمود بابلی و اهمیت آن در پژوهشهای ایرانی» نوشته آزاده احسانی چمبِلی
«اثرگذاری متقابل ساسانیان بر روم و بیزانس» نوشته بابک امینینیا
«بازتاب مهر و خورشید در شاهنامه فردوسی» نوشته پوراندخت برومند
«بررسی زمان در شاهنامه و بندهش و مقایسه آن با مفاهیم فیزیک نوین» نوشته مهدی جعفری
«خواستهای بازرگانان و پاسخ دولت پهلوی اول به آنان» نوشته لیلا حاج عابد
«شادی در شاهنامه» نوشته محمدعلی دادخواه
«پاپیروسهای پارسی میانه از اشغال مصر به وسیله ساسانیان در سده هفتم میلادی» نوشته تورج دریایی
«آثارُ الباقیه از ایران باستان چه میگوید؟» نوشته آرزو رسولی
«مفهوم سیاسی تابعیت و شهروندی در ایران باستان» نوشته روزبه زرینکوب
«سرشت و سرنوشت آدمیزاد» نوشته قدمعلی سرامی
«داستان جم» نوشته سعید عریان
«مهندسی معکوس در تاریخنگاری مادها» نوشته علی علیبابایی درمنی
«سالنامههای شاهی در ایران باستان» نوشته طاهر فتاحی
«سخنی درباره دینکردِ سوم و روایت ارج ناشناخته 229» نوشته فریدون فضیلت
«هلنیسم» نوشته سید اصغر محمودآبادی
«پیاوردِ تصویر شادی در گل و نقش» نوشته کتایون مزداپور و شیرین مزداپور
«جشن تیرگان» نوشته جواد مفرد
«نقدی بر جابهجایی جشنهای ملی باستانی در گاهشماری ایران» نوشته احمد نوری
هفته نامه «امرداد» نشریه خبری زرتشتیان ایران به مدیرمسئولی و سردبیری بابک سلامتی است. این نشریه بهطور ویژه به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان میپردازد و رویکردی ویژه به مزدیسنا (زرتشتی) دارد. شعار آن «بیمرگی و جاودانگی» (معنای واژه امرداد» است.
بیشتر بودجه «امرداد» از راه کمکهای نیکوکاران فرهنگی تأمین میشود و بخشی از بودجه نیز از چاپ آگهیها، تک فروشیها و اشتراک است. گستره پخش آن منطقهای است.
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