به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سقف‌های معلق» به کارگردانی محمد نجفی در بخش مسابقه پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد و امشب چهارشنبه پنجم آبان از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

محمد نجفی درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: «سقف‌های معلق» نگاهی به سیاست‌گذاری‌های مسکن در ایران با تمرکز بر مسکن مهر دارد. در ابتدای فیلم تاریخچه‌ای کوتاه از اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که در این حوزه انجام شده است به نمایش درمی‌آید و سپس به پروژه مسکن مهر می‌رسیم. در این بخش سراغ کسانی رفته‌ایم که در حوزه سیاست‌گذاری مسکن مهر نقش داشتند.

وی اضافه کرد: در بخش پایانی فیلم نیز سراغ کسانی می‌رویم که مسکن مهر زندگی‌شان را تغییر داد، البته در این بین افرادی هم هستند که با تاخیر بسیار فراوان خانه‌هایشان را تحویل گرفتند. همچنین وضعیت امروز مسکن و گرانی‌های اخیر مرور می‌شود.

این مستندساز با اشاره به اینکه رویکرد فیلم انتقاد به مسکن مهر نیست، گفت: معتقدم که مسکن مهر یکی از مهم‌ترین و بزرگترین تجربیات ما در حوزه ساخت خانه بوده است که طبیعتاً دارای نقاط مثبت و منفی است. نادیده گرفتن این تجربیات مهم‌ترین موضوعی است که در سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته است. برای مثال می‌بینیم که دولت جدید آمده و بدون استفاده از تجربیات قبلی طرح مسکن مهر را کنار گذاشته است. این نادیده گرفتن مهم‌ترین ایرادی است که در حوزه مسکن در چند سال اخیر وجود داشته است.

نجفی درباره افرادی که در برابر دوربین این مستند آمده‌اند، بیان کرد: در این فیلم مستند با افشین پروین‌پور که از نفرات هسته اولیه ایده‌پرداز مسکن مهر بوده است صحبت کردیم؛ او درباره این طرح و اهدافی که داشت صحبت کرد. هم‌چنین سراغ مهدی روانشادنیا و فرهاد بیضایی از کارشناسان حوزه مسکن رفتیم. نبی الله قدیری نیز نماینده متقاضیان مسکن مهر پردیس است که در این فیلم مستند حاضر شده است.

وی در پایان گفت: این مستند در دوره تربیت مستندساز سفیر فیلم ساخته شد و اولین تجربه من در عرصه فیلمسازی است.

عوامل این فیلم مستند عبارتند از: کارگردان: نویسنده و پژوهشگر: محمدصادق امانی، تدوین: محمدحامد نوروزی، تهیه‌کننده: محمدرضا امامقلی و محمد فریدونیم.

براساس این گزارش، مستند «سقف‌های معلق» امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۲۴ و ۹ صبح فردا است.