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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۳۰

سرپرست شرکت نفت فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری:

جایگاه های سوخت طی ۴ روزآینده به سامانه هوشمند متصل می‎شوند

جایگاه های سوخت طی ۴ روزآینده به سامانه هوشمند متصل می‎شوند

شهرکرد- سرپرست شرکت نفت فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مراحل اتصال به سامانه هوشمند طولانی است، گفت: تا چهار روز آینده تمام جایگاه ها به سامانه متصل می‌شوند.

محمد فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج جایگاه سوخت در چهارمحال و بختیاری به سامانه هوشمند متصل شده است، اظهار کرد: اتصال شش جایگاه دیگر در دست اقدام است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۵ جایگاه سوخت در استان، عنوان کرد: به دلیل طولانی بودن فرآیند اتصال همه جایگاه‌های سوخت چهارمحال و بختیاری تا چهار روز آینده به سامانه هوشمند متصل می‌شوند.

سرپرست شرکت نفت فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جایگاه‌های سوخت شهرستان «لردگان»، «فارسان» و «کیار» به سامانه متصل شده است.

فاضلی گفت: ۹۰ درصد فعالیت اتصال در استان تا پایان امروز انجام می‌شود و ادامه روند اتصال در تهران باید صورت پذیرد.

کد مطلب 5337499

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