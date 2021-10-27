محمد فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج جایگاه سوخت در چهارمحال و بختیاری به سامانه هوشمند متصل شده است، اظهار کرد: اتصال شش جایگاه دیگر در دست اقدام است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۵ جایگاه سوخت در استان، عنوان کرد: به دلیل طولانی بودن فرآیند اتصال همه جایگاه‌های سوخت چهارمحال و بختیاری تا چهار روز آینده به سامانه هوشمند متصل می‌شوند.

سرپرست شرکت نفت فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جایگاه‌های سوخت شهرستان «لردگان»، «فارسان» و «کیار» به سامانه متصل شده است.

فاضلی گفت: ۹۰ درصد فعالیت اتصال در استان تا پایان امروز انجام می‌شود و ادامه روند اتصال در تهران باید صورت پذیرد.