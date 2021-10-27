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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۱۳

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

ترکیب پرسپولیس و نساجی اعلام شد/ حضور همزمان عبدی و آل‌کثیر

ترکیب پرسپولیس و نساجی اعلام شد/ حضور همزمان عبدی و آل‌کثیر

ترکیب تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز مقابل نساجی مازندران به میدان می‌رود.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس ترکیب زیر را برای این دیدار انتخاب کرده است:

حامد لک، فرشاد فرجی، سیدجلال حسینی، امید عالیشاه، مهدی شیری، وحید امیری، رضا اسدی، میلاد سرلک، مهدی ترابی، عیسی آل کثیر و مهدی عبدی.

بنابراین پرسپولیس با دو مهاجم در مقابل شاگردان ساکت الهامی بازی می‌کند.

همچنین نساجی هم با ترکیب علیرضا حقیقی، حامد شیری، امیرمهدی جانملکی، محمد قربانی، اکبر صادقی، رضا جعفری، ایوب کلانتری، مرتضی منصوری، فرزاد زامهران، کریم اسلامی و مسعود شجاعی وارد این مسابقه می شود.

کد مطلب 5337595

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