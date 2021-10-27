خروج بازیکن شاکی پرسپولیس از لیست بازی با نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز مقابل نساجی مازندران به میدان می‌رود که ترکیب این تیم در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تغییراتی را به همراه داشته است.

با این حال یحیی گل محمدی ترکیب خط دفاعی خود را نسبت به بازی با فولاد خوزستان تغییر نداده است و سیدجلال حسینی، فرشاد فرجی، مهدی شیری و وحید امیری در این خط بازی می کنند.

این در حالی است که در بازی هفته نخست پرسپولیس با فولاد خوزستان، علیرضا ابراهیمی از اینکه در ترکیب سرخپوشان قرار نداشت، معترض شد.

سرمربی پرسپولیس برای بازی با نساجی نه تنها توجهی به اعتراض مدافعان نیمکت نشین خود نکرد بلکه ابراهیمی را به همین دلیل از لیست ذخیره‌ها نیز کنار گذاشت تا او از روی صندلی‌های ورزشگاه آزادی به تماشای بازی هم تیمی‌هایش بنشیند.

به نظر می‌رسد گل محمدی تصمیم به برخود جدی و قاطع با بازیکنان معترض نیمکت نشین در فصل جاری دارد تا مانع از هرگونه تنش در رختکن تیم شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.