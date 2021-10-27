به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی پس از شکست دو بر یک نساجی مازندران مقابل پرسپولیس در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گفت: به پرسپولیس بابت این برد تبریک می‌گویم. بازی خیلی خوبی انجام دادیم.

سرمربی نساجی مازندران ادامه داد: از هواداران هم معذرت می‌خواهم که نتوانستیم ببریم. شرمنده آنها شدیم. بازیکنانم خیلی خوب بودند. نمی‌توانم از آنها ایراد بگیرم و فقط می‌گویم خسته نباشید. تنها از هواداران عذر می‌خواهم. امیدوارم بتوانیم این نتیجه را در آینده جبران کنیم.

الهامی که روز تقریبا آرامی را در کنار زمین پشت سر گذاشت درباره اعتراضات جزئی خود در اواخر دیدار با پرسپولیس به نحوه قضاوت داور تصریح کرد: داور هم خوب قضاوت کرد. فشار بازی برای همه وجود دارد. این موضوع برای من که دارم خودم را کنترل می‌کنم سخت‌تر است. بازی سختی برای تیم داوری بود. به هر حال آنها انسان هستند و ما باید هوای آنها را داشته باشیم تا به حالت ایده آل داوری برگردیم. من همیشه از داوری گلایه داشتم اما به آقای عرب براقی بابت قضاوت امروز خسته نباشید می‌گویم.