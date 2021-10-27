عبور پرسپولیس از سد نساجی با یک مازندرانی/ سرخ ها به جای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته دوم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه دو دیدار برگزار شد که در یکی از این بازی‌ها تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی برابر نساجی مازندران با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز شد.

در این مسابقه که از ساعت ۱۸ آغاز شد، مهدی عبدی بازیکن مازندرانی(۴۲ و ۶۳) برای پرسپولیس و کریم اسلامی (۴۹) برای نساجی گلزنی کردند. به این ترتیب پرسپولیس دومین برد متوالی خود را کسب کرد و ۶ امتیازی شد تا با گل زده بیشتر نسبت به استقلال در رده سوم جدول قرار بگیرد. نساجی هم با این باخت ۳ امتیازی باقی ماند.

ترکیب پرسپولیس و نساجی

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس تیمش را با ترکیب حامد لک، فرشاد فرجی، سیدجلال حسینی، امید عالیشاه (سیامک نعمتی)، مهدی شیری (سعید آقایی)، وحید امیری، رضا اسدی، میلاد سرلک، مهدی ترابی (علی نعمتی)، عیسی آل کثیر (احسان پهلوان)، مهدی عبدی (حامد پاکدل) روانه میدان کرد.

نساجی هم با ترکیب علیرضا حقیقی، حامد شیری، امیرمهدی جان‌ملکی، محمد قربانی، اکبر صادقی، رضا جعفری، ایوب کلانتری، مرتضی منصوری (عرفان گل محمدی)، فرزاد زامهران (حسین نجفی)، کریم اسلامی (محمدجواد مولایی) و مسعود شجاعی (سعید غلامعلی بیگی) وارد میدان شد.

گلزنی پرسپولیس در نیمه کسل کننده

در نیمه نخست، پرسپولیس قهرمان پنج دوره گذشته مسابقات لیگ نمایش ضعیف و کسل کننده‌ای داشت و نتوانست آنطور که باید و شاید دروازه نساجی را تحت فشار قرار بدهد. تیم نساجی با هدایت ساکت الهامی بازی از بالا و پِرِس تیم پرسپولیس را در دستور کار داشت تا مدافعان این تیم نتوانند بازی‌سازی کنند که در اجرای این برنامه موفق بود.

تنها موقعیت خطرناک پرسپولیس در دقیقه ۳۰ و روی یک ضربه کاشته به دست آمد. در این صحنه، کریم اسلامی مهاجم نساجی که برای دفاع به محوطه جریمه این تیم بازگشته بود، قصد دفع توپ را داشت که ضربه او با اختلاف اندک از بالای دروازه به کرنر رفت. در حالی که نیمه نخست با نتیجه تساوی در حال اتمام بود، نفوذ پرسپولیس از سمت چپ به پاس رو به جلوی وحید امیری به مهدی عبدی ختم شد و این مهاجم هم توانست دروازه نساجی را باز کند.

بازی روان پرسپولیس در نیمه دوم

برخلاف نیمه نخست، بازی در نیمه دوم جذاب‌تر و با موقعیت‌های بیشتری دنبال شد. نساجی در همان دقایق ابتدایی روی اشتباه مدافعان پرسپولیس به گل تساوی رسید. کریم اسلامی مهاجم نساجی موفق شد پاس ارسالی مرتضی منصوری را با ضربه سر وارد دروازه حامد لک کند.

گل محمدی سرمربی پرسپولیس بعد از دریافت گل تساوی دست به تعویض زد و سیامک نعمتی و سعید آقایی را وارد زمین کرد تا سرخپوشان بازی روانتر و هجومی تری را به نمایش بگذارند. وحید امیری به خط حمله اضافه شد و نعمتی هم در حملات سمت راست پرسپولیس تاثیرگذار ظاهر شد. همین تاکتیک در دقیقه ۶۳ جواب داد و پاس در عرض نعمتی با پاس رضا اسدی به مهدی عبدی رسید و مهاجم سرخپوشان دومین گل را برای پرسپولیس به ثمر رساند. یک دقیقه پیش از این گل، عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس با یک ضربه فنی و زیبا تیرک دروازه نساجی را به لرزه درآورده بود.

نساجی بعد از دریافت گل دوم فرصتهایی برای جبران نتیجه داشت. در دقیقه ۷۶ شوت محکم حسن نجفی با واکنش حامد لک به کرنر تبدیل شد. با نزدیک شدن به دقایق پایانی بازی، پرسپولیس تدافعی‌تر شد و نساجی با حملات بیشتری دروازه تیم حریف را تحت فشار قرار داد اما در گلزنی مجدد ناکام ماند تا بازی با همان نتیجه ۲ بر ۱ تمام شود.

اخطاری‌های مسابقه

امیر عرب براقی داور این مسابقه به ایوب کلانتری و مسعود شجاعی از نساجی و عیسی آل کثیر، مهدی ترابی و یحیی گل محمدی از پرسپولیس کارت زرد نشان داد.