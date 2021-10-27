اتحادیه اروپا حمایت خود را از دولت انتقالی سودان اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با انتشار پیامی توئیتری از مکالمه تلفنی خود با «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان و حمایت بروکسل از تشکیل دولت انتقالی مردمی در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، بورل در پیام خود نوشت: در تماس تلفنی با عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان، حمایت خود را از بازگشت دولت انتقالی غیرنظامی به عنوان تنها راه رو به جلو در این کشور اعلام کردم.

وی افزود: هر گزینه‌ای به جز این، خیانت به آرمان‌های مردمی است که دو سال پیش انقلاب را رهبری کردند. ما نمی‌خواهیم سودان به روزهای تاریک تاریخ خود بازگردد.

لازم به ذکر است، شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا نیز امروز با انتشار بیانیه‌ای، بر ضرورت اجرای فرایند انتقالی با رهبری مدنی و توافق در سودان تاکید کرد. این شورا ضمن تبریک آزادی «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان اعلام کرد که سلامت و امنیت مقامات بازداشت شده برعهده ارتش سودان است.