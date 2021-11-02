به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه نیوزویک، شماری از نیروهای نخبه ارتش تایوان برای دُوره یک ماهه آموزش های رزمی با تفنگداران دریایی آمریکا به جزیره گوام رفته‌ اند.

بر اساس اعلام این رسانه، ۴۰ نظامی نخبه تایوان برای شرکت در تمرین‌ هایی از جمله آموزش حملات آبی، خاکی و هوابُرد، جنگ شهری و آموزش عملیات مشترک که توسط همتایان آمریکایی خود هدایت می‌ شوند، انتخاب شده‌ اند.

«چیو کو چنگ» (Chiu Kuo-cheng) وزیر دفاع تایوان در روزهای گذشته در این رابطه گفته بود: ما سابقه طولانی در مبادلات و همکاری با واشنگتن داریم. تعاملات لازم در برخی سطوح وجود دارد و این بخشی از مبادلات است.

به گزارش مهر، تحریک جریان‌های جدایی طلب مناطق تابع چین ازجمله تایوان، تبت و هنگ کنگ به رغم ادعای ظاهری غرب مبنی بر احترام به اصل چین واحد، با هدف مهار قدرت یابی پکن در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک انجام می‌شود که اصلی ترین آوردگاه رقابت قدرت‌های جهانی در قرن ۲۱ است.