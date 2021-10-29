به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم سجادی معاون وزیر امور خارجه در نشستی با تعدادی از ایرانیان در ادامه سفر معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه به بلاروس برای نجات جان هموطنان ایرانی گرفتار در مرز، ضمن ابلاغ سلام امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به ایرانیان مقیم بلاروس، به پدیده مهاجرت و ابعاد آن و موضوع هجرت در قرآن کریم اشاره کرد و افزود: فارغ از این مسئله که خود نیازمند بحث و بررسی و مطالعه عمیق میباشد، آنچه اهمیت ویژهای دارد، اولا حفظ ارتباط این عده با سرزمین مادری و ثانیا بهرهمندی و استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم فشارهای وارده و تحریمهای ظالمانه با ایستادگی، ابتکار عمل را در دست گرفته و بر فشارها فائق آمده است، یقینا با استفاده از تواناییها، استعداد و تخصص ایرانیان خارج از کشور که یا دانشجو و یا شاغل به حرفهای چون پزشکی، مهندسی و مهارتهای دیگر هستند یا به تجارت و بازرگانی مشغولاند، میتوان چشمانداز آینده را روشنتر و پرفروغ دید، خصوصا که ریاستجمهوری نیز به این مسئله اهتمام خاصی داشته و امید میرود به زودی شورایعالی ایرانیان با حضور ایشان و اعضای هیئت دولت برگزار شود.
ایرانیان حاضر در این نشست اعم از دانشجویان، تجار و مهندسان و پزشکان، نیز نظر و پیشنهادهای خود را بازگو کرده و ضمن اعلام مشکلات از جمله لزوم بازنگری در ارزشیابی برخی رشتههای دانشگاهی در بلاروس برای دانشجویان و برخی مشکلات حقوقی تجار و بازرگانان، مقرر شد سفارت کشورمان در مینسک طی گزارشی جمعبندی آن را به منظور ارائه به هریک از نهادهای ذیربط و پیگیری خواستههای مطرح شده به وزارت امور خارجه ارسال کند.
همچنین در این نشست سه تن از ایرانیان گرفتار در مرز بلاروس و لهستان که پس از یک هفته شرایط بسیار دشوار و سرگردانی در جنگل و باتلاق موفق به بازگشت به مینسک شده بودند حضور داشتند.
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