درخواست جدی وزارت خارجه آمریکا برای استقرار دولت سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز از درخواست فوری وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از «عبدالفتاح البرهان» فرمانده نیروهای مسلح سودان برای استقرار هر چه سریع‌تر دولت این کشور خبر داد.

اعلام این خبر در حالی است که به تازگی «عبدالفتاح البرهان» فرمانده نیروهای نظامی سودان طی سخنانی اعلام کرده بود که نخست وزیر جدید این کشور به همراه شورای حکومتی ظرف دو روز آینده تعیین خواهند شد.

بر اساس این گزارش، البرهان در خصوص انتخاب نخست وزیر و وزرای کابینه سودان گفت: من امیدوارم این کار ظرف مدت دو روز آینده انجام شود.

لازم به ذکر است، ارتش سودان صبح روز دوشنبه، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر و چند عضو کابینه این کشور را بازداشت کرد. پس از آن، البرهان که ریاست شورای حکومتی انتقالی این کشور را بر عهده دارد، طی یک سخنرانی تلویزیونی، از اعلام وضعیت بحرانی و انحلال دولت سودان خبر داد.