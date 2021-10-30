وضعیت کرونایی شهرهای قائمشهر و نور نارنجی است

ابوالقاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کرونایی استان اظهار داشت: طی هفته‌ای که گذشت شمار بیماران کرونایی شناسایی شده و بستری در استان کاهش یافته و این نشان دهنده تأثیر واکسیناسیون است.

وی با بیان اینکه طی هفته جاری پیش بینی می‌شود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت دز دوم واکسن را تزریق کنند، افزود: با این میزان درصد تزریق دز دوم واکسن در استان به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.

وی با اظهار اینکه در زمینه تأمین واکسن هیچ مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: میزان تزریق واکسن دز دوم در هفته قبل به ۵۷ درصد رسید و از مردم تقاضا داریم برای تزریق واکسن مراجعه کنند.

اویس با عنوان اینکه باید ۹۵ درصد تزریق گروه سنتی ۲۰ تا ۴۰ سال تزریق شود، گفت: در حال حاضر ۷۸ درصد این جمعیت واکسن زدند و هنوز با هدف اصلی فاصله داریم.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران افزود: در پیک پنجم کرونایی شمار قابل توجهی از جوانان براثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.

وی وضعیت کلی رنگ بندی استان را زرد توصیف کرد و گفت: شهرهای قائمشهر و نور نارنجی هستند و چهار شهر نیز آبی هستند.

اویس درباره واکسن دانش آموزان گفت: واکسیناسیون دانش آموزان درحال انجام بوده ولی برای تزریق واکسن سنین ۵ تا ۱۲ سال هنوز ابلاغیه‌ای ارسال نشده است.