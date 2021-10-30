فرج‌الله شکوهی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از فردا یکشنبه به تدریج با تغییر جهت جریانات به سمت شمالی، از مقدار رطوبت و شرجی هوا در سطح استان بوشهر کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: طی امروز تا صبح فردا در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت تندباد لحظه‌ای و رگبار پراکنده باران در برخی از نقاط بر روی دریا و در سطح استان، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی و طی صبحگاه در پاره‌ای از نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، امروز غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی و از فردا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

شکوهی‌پور خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا غالباً ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تندباد ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.