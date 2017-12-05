موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات ۱۰۰۷ نفر از محکومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلیاللهعلیهوآله و حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یکهزار و هفت (۱۰۰۷) نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدهاند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیتالله خامنهای قرار گرفت.
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