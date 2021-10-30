به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در آئین بازگشایی ۳ خانه خلاق و نوآور تخصصی در تهران، گفت: راه‌اندازی خانه‌های خلاق و نوآوری اقدامی برای گسترش فعالیت این شرکت‌های خلاق، صنایع فرهنگی و رونق تولید محصولات ایران‌ساخت آنها است.

وی گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعاقب تصویب سند ملی توسعه فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق به شکلی جدی به حوزه فناوری‌های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق ورود کرده است. در حال حاضر حدود ۷۰ خانه خلاق و نوآوری در ۱۰ رشته‌ای که از آن به عنوان صنایع خلاق و نوآور یاد می‌کنیم فعال هستند.

کرمی ادامه داد: امروز در تهران ۳ خانه خلاق و نوآوری تخصصی در حوزه تولید محتوا، آموزش و یادگیری و کودک، نوجوان و خانواده با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شد.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: خانه‌های خلاق و نوآوری محل تولید استارت‌آپ ها و شرکت‌های خلاقی است که ابتدا به شکل یک ایده توسط فرد یا تیم به خانه خلاق و نوآوری ورود می‌کنند. این مجموعه‌ها پس از دریافت مشورت‌های حقوقی، مالی و توسعه محصول و بازار، منتورینگ و استانداردسازی می‌شوند و از سوی معاونت علمی و فناوری تسهیلات سیدمانی و وام‌های لازم برای تجاری سازی ایده و محصول را دریافت می‌کنند.

دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق بیان کرد: خانه‌های خلاق و نوآوری کمک می‌کنند ایده به بلوغ برسد و مراحل ایده تا محصول، محصول تا بازار و بازار تا صادرات را طی کند. امروز ۳ خانه‌ای که افتتاح شد به صورت تخصصی جزو بهترین‌ها در این پلتفرم هستتد و حدود ۲۵ استارت‌آپ حوزه تولید محتوا را در دل خود جای داده اند. یکی دیگر از خانه‌ها در حوزه آموزش ۱۰ استارت‌آپ و خانه خلاق و نوآوری ویژه کودک، نوجوان و خانواده نیز ۱۵ استارت‌آپ را در بر دارند.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خانه‌های خلاق و نوآور، پلتفرم‌هایی برای شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند، گفت: شرکت‌های خلاق در کنار شرکت‌های دانش بنیان امکان به کارگیری ۵۰ درصد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور در حوزه‌های علوم انسانی و فرهنگ و هنر را در خود دارند که باید برای جذب و اشتغالزایی آنها برنامه ریزی و تسهیل گری کرد.

کرمی افزود: صنایع خلاق جزو صنایع دوستدار محیط زیست و زودبازده هستند که با مقدار کمی سرمایه امکان ایجاد و اشتغالزایی دارند. در دنیا حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی آنها است. در کشور ما با وجود نیروی انسانی خلاق و خارق العاده، پراکندگی و مزیت‌های جغرافیایی و اقلیم مناسب، فضای خوبی برای توسعه این زیست بوم فراهم است.

رئیس اجرایی سازی سند ملی فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق همچنین بیان کرد: سند ملی صنایع خلاق و ابلاغ آن، کمک خوبی برای شکل دهی این زیست بوم است و ما برای اجرایی سازی آن اقداماتی را آغاز کرده ایم چرا که توسعه صنایع خلاق منجر به اقتصاد خلاق می‌شود. در کنار این سند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید در دستور کار است که تصویب آن امکان حمایت بهتر از شرکت‌های خلاق را ایجاد می‌کند تا این شرکت‌ها ثروت افزایی و اشتغالزایی کنند.