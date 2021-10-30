به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از افزایش ۴۵۰ میلیون لیتری ذخایر نفت گاز مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: در حال حاضر روند سوخت رسانی به نیروگاه‌ها خوب بوده و انتظار می‌رود این همکاری با وزارت نفت همچنان ادامه داشته باشد تا با تأمین مناسب سوخت و همکاری خوب مشترکان زمستان امسال را بدون خاموشی برنامه ریزی شده پشت سر بگذاریم.

رجبی مشهدی گفت: سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی که تأمین کننده اصلی برق کشور هستند گاز است و پس از آن سوخت نفت گاز به عنوان سوخت پشتیبان استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: تا کنون ۲۲۰ هزار دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز معادل هزار مگاوات برق نیروگاه از طریق الگوی بار مصرفی و اطلاعات مردمی کشف شده است.

رجبی مشهدی گفت: بیش از ۵۶ درصد از کشفیات توسط مردم صورت گرفته است.

سخنگوی صنعت برق افزود: این مشترکان سعی می‌کنند برای جلوگیری از ردیابی، دستگاه‌های اندازه گیری را به خطا بیندازند که این خود مانعی است در مسیر تشخیص و کشف این مراکز که امیدواریم با همکاری بیشتر مردم در این مسیر موفق‌تر عمل کنیم.

وی از پیش بینی راه‌هایی برای اتصال مجاز این دستگاه‌ها به شبکه سراسری از جمله استفاده از مولدهای تجدید پذیر خبر داد و گفت: در این مسیر با همکاری وزارت صمت اقداماتی انجام شده که به محض نهایی شدن، این برنامه‌ها حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.

رجبی مشهدی در ادامه این نشست از آمادگی صنعت برق کشور برای مقابله با حملات سایبری خبر داد و گفت: یکی از مسائل مهمی که در هر کشوری پیش بینی می‌شود آمادگی برای مقابله با حملات سایبری است که در صنعت برق ایران نیز در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی در خصوص بیمه برق مشترکان افزود: در مورد پرداخت خسارت ناشی از خاموشی‌های اخیر مشترکان اقدام‌های خوبی صورت گرفته و پیش بینی می‌شود تا اوایل آذرماه با مشخص شدن شرکت بیمه و انعقاد قرارداد، با توجه به ثبت اطلاعات مشترکان، پرداخت‌ها در سریع‌ترین زمان انجام پذیرد.