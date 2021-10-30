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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۲۳

توسط مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران؛

جزئیات ثبت نام تهرانی ها در نهضت ملی تولید مسکن اعلام شد

جزئیات ثبت نام تهرانی ها در نهضت ملی تولید مسکن اعلام شد

شهریار- مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران جزئیات ثبت نام مردم این استان در طرح نهضت ملی تولید مسکن را اعلام کرد و افزود: ثبت نام تا ۲۸ آبان ادامه دارد.

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم ثبت نام نهضت ملی تولید مسکن در راه و شهرسازی استان تهران خبر داد و افزود: سهم استان تهران در این نهضت ۱۵ هزار واحد است، که مردم تا ۲۸ آبان ماه فرصت دارند، در این طرح ثبت نام کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ضمن تشریح روند ثبت نام افراد در این طرح گفت: پس از ثبت نام متقاضیان پس از ثبت نام در این طرح پالایش می‌شوند و در مراحل بعدی، نسبت به بقیه موارد از جمله قیمت گذاری و نحوه واریز مبالغ، اعلام خواهد شد.

محبت خواه با برشمردن شرایط حضور در این طرح گفت: مردان متأهل، زنان خود سرپرست که بالای پنج سال در محل مورد تقاضا سکونت داشته و بالای ۳۵ سال سن دارند، می‌توانند برای این طرح ثبت نام کنند.

وی گفت: شهرهای پرند، رباط کریم، هشتگرد، ایوانکی و پاکدشت، سرریز شهر تهران برای این واحدها است، که متقاضیان در تهران می‌توانند برای این شهرها ثبت نام کنند.

کد مطلب 5339638

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    نظرات

    • ابراهیم LU ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تهران با این همه جمعیت ، فقط ۱۵۰۰۰ نفر میتونن امتیاز جهش مسکن را داشته باشن ، پس شعار چهار میلیون مسکن در چهار سال یک شعار تو خالی است.۱۲

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