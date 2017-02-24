به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبدان با اشاره به موضوع ربا اظهار داشت: امام علی ( ع) می فرماید دنیا خانه ناپدید شدنی است و خانه عبرت گرفتن است.

وی اضافه کرد: نشانه نابودی دنیا این است که روزگار تیر به زه کرده و خطا نمی‌رود. دنیا محل گذار است، خوردنی است که سیری ندارد، جمع می‌کنید ولی نمی‌خورید. خانه‌ای می‌سازید اما در آن زندگی نمی‌کنید.

امام جمعه موقت آبدان در خطبه دوم به مناسبت‌های هفته اشاره کرد و ادامه داد: یکشنبه روز امور تربیتی است. خداوند تربیت‌کننده همه عالم است و این هم برای به کمال رسیدن انسان است. امام خمینی(ره) می‌فرماید انسان با تعلیم و تربیت رشد می‌کند.

وی بیان کرد: در تربیت علاوه بر آموزش نیاز به الگو است و پدران و مادران، معلم، امام جماعت مساجد و شهدا بهترین الگوها هستند. والدین دقت فراوان داشته باشند، شبکه های ماهواره ای که برای ترویج بی حیایی راه افتاده باید مراقب باشند. در سبک زندگی ما تضاد ایجاد می کنند. همه از مدرسه تا خانه و مسجد باید کار تربیت خود را انجام دهند.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: فضای مجازی در دسترس کودکان دلیل بر تربیت نیست. شبکه‌های اجتماعی ما تعهدی برای نمازخوان شدن و دیندار ماندن فرزندان ما ندارند. جوان باید منتظر و در تلاش برای فرهنک کردن زمینه ظهور باشد. امام فرمود: ما متخصص متعهد نیاز داریم. زیرا تخصص بدون تعهد بسیار خطرناک است.

وی گفت: ۹ اسفند روز استاندارد است. یکی از عوامل برخی به وسایل خارجی این است که محصولات داخلی کیفیت پایین دارند.

امام جمعه موقت آبدان تصریح کرد: پنج شنبه روز شهادت حضرت زهرا(س) است. حضرت زهرا(س) در واکنش به غصب فدک و غصب ولایت امام قیام خروشان داشت و کوتاه نیامد. در خطبه فدکیه می فرماید: کسانی سردمدار جامعه افراد نادان عرب هستند و غارتگرانی که بشریت را از بین می‌برند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص ریزگردها در خوزستان اشاره و افزود: اگر کسی به فکر مردم باشد نمی‌تواند در مقابل دشواری‌ها راحت باشد. مسئولی که در سختی نیست درک نمی‌کند.

پهلوزاده افزود: رهبری در کنفرانس فلسطین فرمودند که موضع ما در مسیر مقاومت است و هر گروهی که از این مسیر خارج شود از ما نیست. عمق رابطه ما با گروه‌های مقاومت بستگی به پایبندی آنها به مقاومت است. کسی که در مسیر مقاومت نباشد از طرف ما حمایت نمی‌شود. در کشور ما هم همین گونه است. برخی با شعار آشتی ملی می خواهند وارد حاکمیت شوند.