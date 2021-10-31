توضیحات باشگاه سپاهان درخصوص حضور زنان هواداران در ورزشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه هفتم آبان ماه بود که بعد از ماه‌ها محرومیت حضور هوادار در ورزشگاه و سال‌ها محدودیت حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران (به جز مصاف ایران و کامبوج) بانوان و آقایان سپاهانی در ورزشگاه نقش جهان با حضور حدود ۱۵ هزار نفری یک اجتماع بزرگ را به وجود آوردند.

از همان زمان شائبه‌های فراوانی در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه نقش جهان و نحوه صدور این مجوز ایجاد شد، که سرانجام باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای رسمی که از طریق سایت رسمی آنها منتشر شد به این حواشی پاسخ داد.

در بند سوم این بیانیه یا به نوعی پاسخ در خصوص حضور تیم‌های بانوان باشگاه آمده است: «همایش شکوه و اقتدار ورزشی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با حضور ورزشکاران و قهرمانان ملی باشگاه در قالب تیم‌های رده سنی مختلف به خصوص رده‌های سنی پایه و نونهالان از رشته‌های والیبال، هندبال، کوه‌نوردی، تیراندازی، فوتبال، بسکتبال، موتور سواری، اسب سواری، شمشیر بازی، ووشو، دوچرخه سواری آقایان، دو و میدانی، فوتسال، والیبال نشسته جانبازان و معلولین، تیر و کمان، تری اتلون، تیم تنیس روی میز صنعت فولاد، تیم شنا صنعت فولاد برگزار و تعدادی از خانواده‌های ورزشکاران عزیز نیز فرزندان خود را همراهی نمودند که پس از مراجعه آنان در محل جداگانه و در جوار تیم‌های ورزشی بانوان استقرار یافتند.

در حالی که در بند پنجم این بیانیه رژه تیم‌های ورزشی باشگاه را نشان از اقتدار جمهوری اسلامی می‌داند در بند ششم نوشته است: در رابطه با موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها جهت تماشای مسابقات ورزشی، باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به عنوان سرباز وفادار به ارزشهای دینی، انقلابی و ملی همیشه در همه عرصه‌ها زبانزد بوده و خود را تابع مطلق مقررات و ضوابط کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌داند. هرگونه سو استفاده از برگزاری همایش فرهنگی ورزشی صورت گرفته در تضاد با مقررات کشور عزیزمان مبنی بر حضور بانوان در ورزشگاه‌ها جهت تماشای مسابقات را مردود و بر این تبعیت تاکید داریم.

در پایان این بیانیه آمده است: «لذا در پایان ضمن احترام به دغدغه دلسوزان فرهنگ ارزش‌های دینی و انقلابی و نگرانی از بروز هرگونه شائبه برای این عزیزان یادآوری می‌نمائیم استفاده از ورزشگاه نقش جهان برای همایش اقتدار و شکوه ورزشی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تجلیل از قهرمانان ملی باشگاه به مثابه استفاده از ورزشگاه‌ها برای همایش‌ها و تجمعات مذهبی، فرهنگی، هنری، سیاسی و … بوده و ربطی به موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی ندارد.»

همچنین در خصوص برخی ادعاها مبنی بر عدم رعیت پروتکل‌های بهداشتی در بند چهارم این بیانیه آمده است: «این همایش نیز به علت حجم گسترده ورزشکاران و تنوع رشته‌های مختلف و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ورزشگاه نقش جهان و فضای باز برگزار شد.»