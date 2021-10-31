استقلال و پرسپولیس مشروط تایید شدند/ فرصت سه ماهه برای رفع نقایص

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مصطفوی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها با تایید این خبر که استقلال و پرسپولیس به طور مشروط از لیگ قهرمانان آسیا حذف نشده‌اند در مورد خطراتی که در آینده برای این دو باشگاه وجود دارد توضیح داد.

داریوش مصطفوی گفت: در خصوص جلسه امروز کمیته استیناف و بدوی جهت رد یا تایید صلاحیت باشگاه‌ها، کمیته بدوی رای خود را بر عدم صلاحیت اکثر باشگاه‌های بزرگ مانند استقلال، پرسپولیس، تراکتور و… قرار داده بود. در ادامه نظر کمیته استیناف را جویا شدند که این کمیته پس از بررسی محتویات پرونده با عنایت به حساسیت موضوع و توجه به اهمیت هواداران و وظیفه ما به توجه به آنها، مقرر شد به استناد ماده ٨ آیین نامه صدور مجوز حرفه‌ای سال ٢٠٢١ با عنایت به عدم تایید معیارهای اجباری یعنی معیارهای گروه A برای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال موارد به این شرح به تصمیم‌گیری رسید:

قرار شد هر کدام از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در صورت عدم بارگذاری، عدم تهیه صورت حساب‌های مالی و عدم ارایه گزارش‌های حسابرسی عدم ارائه بدهی کارکنان، بازیکنان و مربیان قدیم معادل یک میلیارد تومان جریمه مالی شوند که این حکم غیرقابل اعتراض تعیین شد.

وی افزود: با عنایت به اینکه صورتحساب‌های مالی در زمان مقرر حسابرسی نشده است، مجوز حرفه‌ای ٢٠٢١ استقلال و پرسپولیس به صورت مشروط تایید شد و به این دو باشگاه مدت ٣ ماه فرصت داده شد تا موارد را اصلاح و به تایید کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای برسانند.

رییس هیات استیناف صدور مجوز حرفه‌ای ادامه داد: این موارد اهم جلسه امروز بود تا با تطبیق آیین نامه داخلی با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در واقع این دو باشگاه را جریمه کنیم و مهلتی بدهیم تا پس از سه ماه صورت حساب‌های مالی را ارایه کنند. از همین لحظه به وزارت ورزش و جوانان به طور جدی توصیه می‌کنم که دو مجمع جداگانه برای دو باشگاه برگزار شود چرا که روی این موضوع از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا حساسیت ایجاد شده است.

ضمن اینکه باشگاه‌های فولاد، سپاهان و گل گهر موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای شدند که در این بین باشگاه گل گهر با نظم قابل توجهی اقدامات لازم را انجام داد.