دستگیری عامل تیراندازی در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های این شهرستان، مأموران کلانتری ۱۱ بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی اندیمشک افزود: پس از حضور مأموران پلیس در محل مشخص شد یک نفر به دلیل اختلافات قبلی به سمت منزل یکی از شهروندان تیراندازی و از محل متواری شده است.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی عامل تیراندازی را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند، ادامه داد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آسایش مردم شوند پلیس برابر قانون و با اقتدار با آنان برخورد خواهد کرد.