ذبیح الله پورشیب در خصوص رقابتهای انتخابی تیم ملی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: کادر فنی تیم ملی از قبل مشخص کرده بود که برای تعیین نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان، مسابقات انتخابی برگزار خواهد شد و چون تیم ملی اعزامی به مسابقات برون مرزی نداشت، همین رقابتها برای کادر فنی ملاک انتخاب قرار گرفت. من هم همیشه و هر شرایطی تابع تصمیمات کادر فنی بودم و با وجود آنکه همین چند وقت پیش بهترین کاراته کای وزن ۸۴- کیلوگرم جهان طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ انتخاب شده بودم، اما مانند گذشته بدون بهانه انتخابی زدم و خدا را شکر توانستم پیروز شده و همه چیز هم شفاف و روشن بود.

وی ادامه داد: خدا را شکر که با موفقیت در مسابقات انتخابی جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را کسب کردم. من اهداف بزرگی برای خودم تعریف کرده ام. همیشه و در راستای رسیدن به همین اهداف هم تلاش می‌کنم. در رقابتهای انتخابی هم چهار بار مبارزه کردم که موفق به کسب چهار پیروزی شدم. با وجود اینکه دو مبارزه آخر را از رقبا عقب بودم و کارت «ویدئو چک» هم سوخته بود، تمرکزم را از دست ندادم و کم اشتباه پیش رفتم تا پیروز از میدان خارج شدم. ان شاءالله در مسابقات پیش رو مانند همیشه تمام تلاش خود را انجام میدهم تا بهترین نتیجه را برای کشور عزیزم بدست بیاورم.

سرگروه تیم ملی با تمجید از دو حریف خود گفت: مهدی خدابخشی یکی از بهترین هاست که در رقابتهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان برای رسیدن مدال طلا به نمایش گذاشته است. کیوان بابان هم کاراته کای با تجربه‌ای است که سابقه خوبی همراه تیم ملی دارد. در کل مبارزات جانانه‌ای شاهد بودم. رقبای بسیار خوب و با انگیزه‌ای دارم که احترام زیادی برای آنها قائل هستم و امیدوارم در ادامه کنار هم بتوانیم نتایج خوبی در مسابقات پیش رو کسب کنیم.

وی در مورد ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان هم گفت: تیم بسیار خوب و قدرتمندی داریم که ترکیبی است از جوانی و تجربه. نکته مثبت این تیم تجربه بالای جوانانی است که برای اولین بار رقابتهای جهانی را تجربه می‌کنند. امیدوارم بتوانیم با دفاع از سه طلای دوره قبل، برای چهارمین بار متوالی روی سکوی قهرمانی پرچم مقدس ایران را به اهتزاز درآوریم.

دارنده سه طلا و سه برنز جهان در پایان گفت: کار سختی در امارات پیش رو داریم. همه کاراته دنیا یک طرف، کاراته ایران یک طرف. همه تیم‌ها برای پیروزی برابر ما به روی تاتامی می آیند. برای کاراته قدرتمند ایران هیچ چیز دور از دسترس نیست. با کادر فنی با هوش و بسیار خوبی و کاراته کاهای قدرتمند در این سال‌ها کاراته ایران قدرت خود را به دنیا ثابت کرده و امیدواریم که با همین قدرت ادامه داده و به امید خدا با اتحاد و همدلی که رمز موفقیت ماست در امارات هم به آنچه شایسته است دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه به میزبانی امارات در «دبی» برگزار خواهد شد.