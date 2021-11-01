افشای تصویر لپ تاپ ۱۷ اینچی لنوو با دو نمایشگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در حقیقت یک نمایشگر کنار کیبورد دستگاه قرار دارد که می‌توان با مداد الکترونیک روی آن نوشت و از آن برای یادداشت نوشتن یا طراحی کردن استفاده کرد.

بلاس جزئیات زیاد دیگری منتشر نکرده اما این لپ تاپ ۱۷ اینچی یک نمایشگر اصلی عریض و کیبورد و یک پد لمسی دارد.

هنوز مشخص نیست این لپ تاپ بزرگ چه زمان به بازار عرضه می‌شود. لنوو به طور معمول برخی از بزرگترین لپ تاپ‌هایش را در نمایشگاه CES در ماه ژانویه رونمایی می‌کند. اما این بدان معنا نیست که شرکت قبل از شروع فصل تعطیلات محصولی ارائه نمی‌کند.