به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، به نظر میرسد لپ تاپ جدید ایسوس جایگزینی برای ROG Flow X۱۳ باشد. این لپ تاپ قدرتمند برای اجرای بازیهای ویدئویی نیز قابل استفاده بوده است.
لپ تاپ جدید ایسوس ROG Flow Z۱۳ نام دارد و ظاهری شبیه به لپ تاپ سرفیس پرو ۸ مایکروسافت دارد. این لپ تاپ قابل تبدیل به تبلت را میتوان به کارت گرافیک خارجی ایسوس موسوم به XG Mobile متصل کرد تا توان پردازش آن را تقویت نمود.
این کارت گرافیک مانند یک داک یو اس بی عمل میکند و دارای پرت های متعددی است که با تقویت توان سخت افزاری لپ تاپ مذکور آن را به ابزاری قدرتمند برای اجرای بازیهای ویدئویی مبدل میکند.
در مورد دیگر ویژگیهای فنی این لپ تاپ اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. اما پیش بینی میشود ایسوس از آن در زمان برگزاری نمایشگاه سی ای اس ۲۰۲۲ رونمایی کند. این نمایشگاه هر سال در ماه ژانویه در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.
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