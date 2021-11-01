تخلیه فشار خطوط لوله با ابزار ایرانی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شیر تخلیه فشار تجهیزی کوچک کاربردی در خطوط لوله به حفظ کارایی تجهیزات انتقال نفت و گاز به ویژه مخزن‌های تحت فشار استفاده بالایی دارد و جزو تجهیزات گران‌قیمتی به شمار می‌رود که توسط فعالان فناور یک شرکت دانش‌بنیان به مرحله تجاری رسیده است.

ایمان علیزاده مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: این محصول دارای تکنولوژی بالایی بوده که فقط در اختیار چند کشور غربی است. زمانی که فشار مخازن تحت فشار و یا خطوط لوله بالاتر از فشار کاری می رود احتیاج است که به سرعت سیال موجود از مسیر فرآیند تخلیه شود و فشار درون تجهیزات و خطوط کاهش یابد. این شیر در چنین موقعیتی کارآمد است.

وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات تحریم و کاربرد زیاد آن در صنایع معدنی کشور، مهندسی معکوس این محصول، سال گذشته آغاز شد و طی این پروسه، محصول طراحی و به مرحله تولید رسید، گفت: این محصول ایران ساخت هم اکنون در صنایع گوناگونی از جمله سیستم هیدرولیکی بخش تغلیظ یک کارخانه مس در حال استفاده است.

وی با اشاره به ویژگی های این محصول گفت: از جمله ویژگی های این محصول می توان به طراحی استاندارد و انجام موفق تست های آزمایشگاهی و عملیاتی و امکان سرویس دهی آسان و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری اشاره کرد.

به گفته مدیر شرکت دانش بنیان، طراحی سیستم حساس به فشار برای جلوگیری از تاثیرات مخرب فشارهای بالا و گارانتی معتبر و ارائه خدمات پس از فروش توسط این شرکت دانش بنیان، از دیگر ویژگی های این محصول است.

علیزاده گفت: این محصول به عنوان تنها نمونه داخلی از این نوع شیرها شناخته می‌شود در حال رقابت با شرکت‌های مطرح دنیا با هدف صادرات محصول به خارج از کشور است.