لبخند بر لب کودکان بگسی / الفبای محرومیت زدایی در روستای محروم

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: هفته گذشته بود که یکی از اهالی روستای بگسی در شهرستان سیرجان طی تماس با خبرگزاری مهر خبر از زندگی یک مار سمی زیر سقف مدرسه فرسوده این روستا داد.

ماجرا از این قرار بود که مردم روستای دور افتاده بگسی برای آموز کودکانشان محل نگهداری علوفه این روستا را بازسازی کرده و به عنوان کلاس درس در اختیار معلم این روستای دور افتاده قرار دادند، سقف این کلاس درس با استفاده از برگ درختان ساخته شده بود و برای جلوگیری از نفوذ باران با پلاستیک پوشیده شده بود.

یک روز صبح که بچه‌ها برای حضور در کلاس درس در این اتاق دور هم جمع شده بودند یک مار سمی از زیر پلاستیک بیرون آمد و مارمولکی بزرگ را روی دیوار شکار کرد

یک روز صبح که بچه‌ها برای حضور در کلاس درس در این اتاق دور هم جمع شده بودند یک مار سمی از زیر پلاستیک بیرون آمد و مارمولکی بزرگ را روی دیوار شکار کرد همین مساله موجب ترس و وحشت دانش آموزان شد و مدرسه نیز برای چند روز تعطیل شد.

ارسال کانکس برای دانش آموزان محروم بگسی

پس از انتشار وضعیت این مدرسه در خبرگزاری مهر «زندگی یک مار در مدرسه‌ای در سیرجان! / کودکانی که فراموش شده‌اند» آموزش و پرورش استان کرمان اقدام به ارسال یک کلاس کانکسی به این روستای دور افتاده کرد و حالا کودکان این روستا با خیالی آسوده‌تر سر کلاس درس حاضر می‌شوند.

محمد تقوی، عضو شورای روستای بگسی با اشاره به اینکه در این روستا ده‌ها خانوار زندگی می‌کنند به خبرنگار مهر گفت: تا قبل از فعال شدن این مدرسه در مقطع ابتدایی مجبور بودیم برای مدرسه رفتن کودکانمان آنها را به روستاهای اطراف و حتی شهر بفرستیم و این مساله هزینه سنگینی به مردم تحمیل می‌کرد و یا باید دانش آموزان ترک تحصیل می‌کردند.

خوشبختانه با استقرار این کلاس کانکسی مردم برای تحصیل کودکانشان حداقل تا پایان مقطع دبستان امیدوار شده‌اند

وی گفت: این روستا اهالی ثابت دارد و به صورت دائمی در آن مستقر هستند و احداث یک مدرسه مستحکم در این روستا ضروری است.

عضو شورای روستای بگسی افزود: خوشبختانه با استقرار این کلاس کانکسی مردم برای تحصیل کودکانشان حداقل تا پایان مقطع دبستان امیدوار شده‌اند.

تقوی گفت: متأسفانه به این روستا کمتر پرداخته شده و از بسیاری از امکانات زیر ساختی دور است.

خیال آسوده دانش آموزان برای ادامه تحصیل در مقطع ابتدایی

حالا دانش آموزان به دلیل شرایط کرونایی بیرون از کانکس کلاس درس را برگزار می‌کنند و برای روزهای سرد پیش رو دانش آموزان خیالشان راحت تر است که سقفی بالای سرشان دارند.

در حالی که در مدارس شهری دغدغه دانش آموزان داشتن تبلت و گوشی هوشمند و تخته‌های هوشمند برای استفاده در کلاس‌های حضوری و یا استفاده از برنامه‌های تحت وب برای آموزش غیر حضوری است برخی از دانش آموزان برای تحصیل محتاج یک دفتر ۴۰ برگ و کلاس درس کانکسی هستند و همین امکانات اولیه برای آنها می‌تواند گامی مهم برای داشتن آینده‌ای بهتر باشد.

کودکان مستعدی که کمی توجه می‌خواهند

یکی از معلمان شاغل در روستاهای سیرجان در خصوص وضعیت این روستاها به خبرنگار مهر گفت: کودکان این روستاها از جمله بگسی و روستاهای اطراف بسیار مستعد هستند و سال‌ها به دلیل عدم وجود مدرسه بسیاری از مردم این روستا از ادامه تحصیل حتی در مقاطع ابتدایی بازمانده‌اند.

عجیب اینکه در این شهرستان شرکت‌های صنعتی بسیار متمولی وجود دارد که در قبال وضعیت این روستا سکوت کرده‌اند

اقبالی در این خصوص گفت: در کنار مدرسه بگسی بسیاری از مدارس هستند که که حتی همین اتاق قدیمی را هم ندارند و دانش آموزان در شرایط بدی تحصیل می‌کنند و ورود خیرین برای کمک رسانی به این دانش آموزان بسیار مهم است.

شرکت‌های متمول سیرجان در قبال محرومیت‌های سکوت کرده‌اند

وی بیان کرد: عجیب اینکه در این شهرستان شرکت‌های صنعتی بسیار متمولی وجود دارد که در کمال تعجب در قبال وضعیت این روستا سکوت کرده‌اند و بودجه‌های فرهنگی هنگفت را در شهرهای دیگر هزینه می‌کنند و یا صرف برگزاری همایش‌های و جشنواره‌های بی نتیجه می‌شود در حالی که یک کانکس می‌تواند مشکل این دانش اموزان را حل کند.

حالا دانش آموزان بگسی که به همراه این مدرسه کانکسی از سوی آموزش و پرورش کیف و لوازم التحریر هم دریافت کرده‌اند لبخندی عمیق و نگاهی امیدوار دارند که بتوانند حداقل مقطع ابتدایی را در روستای محل زندگی شأن سپری کنند و بسیاری از مردم که مجبور به مهاجرت از روستا برای تحصیل فرزندانشان داشتند در روستا ماندگار شده‌اند.

اما هنوز هم سوال اصلی این است که چرا این محرومیت‌ها دیده نمی‌شود و شرکت‌های معدنی و صنعتی موجود در شهرستان‌های مختلف از جمله سیرجان در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌اند؟