خبر خوب برای دانش آموزان بگسی/ارسال کانکس وبررسی امکان ساخت مدرسه

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در یکی از روزهای پاییزی دانش آموزان روستای «بگسی» وقتی در کلاس درس حاضر شدند با صحنه‌ای عجیب و ترسناک مواجه شدند؛ ماری از زیر پلاستیک‌های پوشاننده سقف کلاس سر در آورد و مارمولکی که بر روی دیوار بود را شکار کرد!

۹ دانش آموز مدرسه بهت زده و ترسیده از کلاس درس خارج شدند و دیگر از بیم جانشان جرأت حضور در کلاس را نداشتند. خبرگزاری مهر در یکم آبان ماه در گزارش تحت عنوان «زندگی یک مار در مدرسه‌ای در سیرجان! / کودکانی که فراموش شده‌اند» به این موضوع پرداخت.

حالا اما بعد از انتشار این گزارش، قرار است دانش آموزان روستای دورافتاده «بگسی» خبرهای خوبی را بشوند؛ مسئولان آموزش و پرورش کرمان بعد از پی گیری و انتشار گزارش خبرگزاری مهر برای رفع این مشکل قول‌های خوبی داده‌اند. قرار است کانکسی برای کلاس درس دانش آموزان در روز چهارشنبه به این روستا ارسال شود.

همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان قول داده است در روز چهارشنبه بازدید میدانی از وضعیت این مدرسه و دانش آموزانش داشته باشد و بررسی‌های لازم برای ساخت ساختمانی برای مدرسه انجام شود. یکی از شروط ساخت ساختمان برای مدارس عشایری حضور جمعیت پایدار و جوان در این مناطق است چرا که در صورت کوچ جمعیت روستا خالی از سکنه شده و هزینه‌هایی که برای ساخت مدرسه شده است بر باد می‌رود.

ارسال کانکس برای دانش آموزان «بگسی»

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مدرسه «نجم بگسی» اظهار کرد: سازه مدارس عشایری به صورت چادری، کانکسی و برخی همه ساختمانی است و این مدرسه جزو مدارس چادری بوده است.

سهراب محمدی سلیمانی ادامه داد: هشت سال قبل با کمک مردم منطقه و معلمان اتاق این مدرسه با استفاده از امکانات روستا آماده شد که مصالحی نظیر تیرآهن در آن به کار نرفته است. سقف این کلاس چوبی است و پوشش پلاستیکی زیر این سقف ایجاد شده است.

محمدی سلیمانی در خصوص حضور «مار» در کلاس این مدرسه و شکار مارمولک‌های روی دیوار اظهار کرد: «مار» در سطح شهرها هم دیده می‌شود، در این مدرسه هم به علت باز بودن پنجره‌ها در تابستان «مار» به داخل کلاس رفته است. ما به محض دریافت گزارش خبرگزاری مهر، برای رفع مشکل این مدرسه اقدام کردیم.

برای این منظور کانکسی در نظر گرفته شده است و چهارشنبه بنده هم به صورت حضوری در منطقه حضور خواهم یافت و ملزوماتی نظیر کیف و لوازم التحریر هم در اختیار دانش آموزان این مدرسه قرار می‌دهیم وی ادامه داد: برای این منظور کانکسی در نظر گرفته شده است و چهارشنبه بنده هم به صورت حضوری در منطقه حضور خواهم یافت و ملزوماتی نظیر کیف و لوازم التحریر هم در اختیار دانش آموزان این مدرسه قرار می‌دهیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان در خصوص مدارس عشایری زیر ۱۰ نفر دانش آموز گفت: در خصوص این قبیل مدارس طبق تفاهم نامه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با مدیرکل نوسازی مدارس منعقد شد، قول ساخت مدرسه در صورت استقرار جمعیت پایدار را دادند.

وی در توضیح این مطلب افزود: باید وضعیت این قبیل روستاها مورد بررسی قرار گیرد چرا که ممکن است جمعیت آنها سیال و کوچ کننده باشند. مواردی داشته‌ایم که ساختمان مدرسه با صرف هزینه‌های زیاد ساخته شده اما در نهایت بعد از سه الی چهار سال مردم از آنجا کوچ کرده‌اند و در نتیجه مدرسه بلااستفاده مانده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان بیان کرد: در یک مورد چند سال پیش، مدرسه‌ای برای جمعیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر دانش آموز ساخته شد اما بعد از گذشت چند سال روستا خالی از سکنه شده است و جمعیت دانش آموزی آن به صفر رسیده است.

وی گفت: در برخی روستاها جمعیت دانش آموزی پنج نفر بود اما حالا و بعد از ساخت مدرسه این تعداد به صفر رسیده است و ساختمان بلااستفاده مانده است.

بررسی امکان ساخت مدرسه در «بگسی»

محمدی سلیمانی بیان کرد: در مورد روستای «بگسی» هم بررسی‌های لازم انجام می‌شود، باید جمعیت و سن افراد ساکن در روستا مشخص شود چرا که در صورت کوچ جمعیت جوان به شهرها، جمعیت دانش آموزی به صفر می‌رسد.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان گفت: بر این اساس بعد از بررسی جمعیت و سن افراد ساکن در روستاهای بالای ۶ تا ۷ نفر جمعیت دانش آموزی، ساختمانی برای مدرسه احداث می‌شود.

برای مدرسه «بگسی» در اولین گام کانکس در روستا مستقر می‌شود و سپس اگر جمعیت پایدار باشد به سمت ساخت و ساز می‌رویم وی با اشاره به اینکه به نمایندگی اداره آموزش و پرورش عشایری در سیرجان اعلام کرده‌ایم وضعیت این مدرسه را بررسی کند، افزود: برای مدرسه «بگسی» در اولین گام کانکس در روستا مستقر می‌شود و سپس اگر جمعیت پایدار باشد به سمت ساخت و ساز می‌رویم.

توضیح در خصوص حضور معلمان کهنوجی در مدارس دورافتاده سیرجان

محمدی سلیمانی در خصوص وضعیت معلمان این مدرسه که از کهنوج به سیرجان اعزام شده‌اند، چنین بیان کرد: طبق مصوبه مجلس دولت موظف به استخدام معلمان پیش دبستانی، حق التدریس، سرباز معلم و نهضت است که البته این افراد قبل از سال ۹۲ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند.

وی با اشاره به کمبود نیرو در سیرجان توضیح داد: اکثر نیروی کار جذب شده تحت ماده ۱۰ از مناطق محروم جنوب استان کرمان هستند. این جذب نیرو در شهرستان‌های سیرجان، کرمان، رفسنجان، بافت و رابر اندک بوده است و اکثر نیروها مربوط به جنوب استان هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان تاکید کرد: چنانچه کمبود نیرو در استان کرمان یا هر استان دیگری در کشور داشته باشیم این نیروها در صورت تمایل به ادامه خدمت، موظف به حضور در مناطق تعیین شده هستند.

بنگاه اقتصادی ثروتمند سیرجان پای کار رفع محرومیت‌های آموزشی بیاید

وی در خصوص میزان مشارکت بنگاه بزرگ اقتصادی سیرجان در رفع فقر آموزشی گفت: این بنگاه در جنوب استان کرمان خدماتی را ارائه می‌کند و مدارس عشایری ما را در بحث آموزش و ملزومات مورد نیاز دانش آموزان یاری می‌کند اما توقع مشارکت بیشتری از سوی این بنگاه اقتصادی در شهرستان سیرجان داریم.

این حق دانش آموزان است که در محیطی امن و در آرامش به کسب علم و دانش بپردازند و این وظیفه مسئولان است که وضعیت تمام مناطق استان به ویژه مناطق محروم را بررسی کرده و در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت آموزشی گام بردارند محمدی سلیمانی ادامه داد: این شرکت بزرگ صنعتی و معدنی شهرستان سیرجان قول‌هایی در خصوص مسائل و ملزومات آموزشی نظیر کیف، کتاب دفتر و… داده است که در صورت تحقق، مدارس سیرجان را در اولویت قرار می‌دهیم. امیدواریم حداقل در حوزه آموزشی سیرجان از مزایای این نعمت خدادای بیشتر بهره مند شویم.

فقر آموزشی در حال در گوشه و کنار استان کرمان به چشم می‌خورد که بنگاه‌های مولتی میلیارد این استان می‌توانند در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی‌شان در این زمینه ورود کرده و دست یاری به سوی آینده سازان این مملکت دراز کنند.

امید است با تلاش مضاعف مسئولان هر چه زودتر شاهد حل مشکل مدرسه روستای «بگسی» و تمامی مدارس محرومی باشیم که حتی نام آنها هم به گوشمان نخورده است. این حق دانش آموزان است که در محیطی امن و در سایه آرامش به کسب علم و دانش بپردازند و این وظیفه مسئولان است که وضعیت تمام مناطق استان به ویژه مناطق محروم را بررسی کرده و در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت آموزشی گام بردارند.