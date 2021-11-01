اعزام اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای به رومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، فرج اله طالبی عنوان کرد: در راستای بین المللی سازی فعالیت‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای و اجرای تفاهم نامه همکاری‌های علمی و بین المللی منعقده با دانشگاه پیتشت رومانی و دانشگاه پاریس ۱۳ فرانسه، طبق توافقات به عمل آمده تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه به کشور رومانی اعزام خواهند شد.

وی افزود: با عنایت به تحرک مجدد رویدادهای حضوری علمی و بین المللی در دوران پسا کرونا در خصوص تبادل اساتید، اعزام ۲۵ نفر از اعضای هیأت علمی به همراه ۱ نفر سرپرست گروه اعزامی این دانشگاه به منظور شرکت در کارگاه‌های آموزشی در صنایع خودروسازی و قطعه سازی به ویژه گیربکس‌های اتوماتیک و الکترونیک خودرو، و بازدید از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، تبادل تجربیات با اساتید گروه‌های فنی و مهندسی و همچنین تدریس به دانشجویان دانشگاه پیتشت رومانی برنامه ریزی شده است.

مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی ادامه داد: تسلط به زبان انگلیسی، فعالیت تمام وقت در دانشگاه، ارتباط رشته تخصصی و تدریس در آن رشته، ذخیره امتیاز پژوهشی، سابقه خدمت کمتر از ۲۷ سال، تسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی رشته خود شاخص‌های انتخاب اساتید اعزامی بوده است.

مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه با اشاره بر اینکه طی فرایندی لیست اساتید در ۴ گروه مورد نظر بر حسب شاخص‌های اعلام توسط مرکز امور مدرسان معاونت آموزشی به منظور سنجش سطح زبان انگلیسی در اختیار دفتر قرار گرفت گفت: مصاحبه به زبان انگلیسی به ترتیب با ۱۰ نفر اول هر گروه انجام شد. در هر گروه چند نفر به دلایل شخصی از قبیل ابتلاء به کرونا، عدم تمایل به حضور در رویداد، عدم آشنایی با زبان انگلیسی و … از حضور در این رویداد بین المللی انصراف دادند و در نهایت از هر رشته شش نفر از اعضای هیأت علمی انتخاب شدند.

وی گفت: در پایان اسامی ۲۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در رشته‌های چهارگانه به همراه ۱ نفر سرپرست گروه جمعاً ۲۶ نفر، انتخاب و پس از طی مراحل اخذ مجوز از وزارت متبوع و مراجع ذیربط در نیمه دوم آبان سال جاری اعزام خواهند شد.

طالبی تأکید کرد: کلیه هزینه‌های اعزام هیأت (هزینه‌های برگزاری دوره آموزشی، پرواز رفت و برگشت، اقامت، و پذیرایی و …) از گرنت بین المللی تأمین و پرداخت خواهد شد.

وی افزود: دفتر بین الملل در اقدامات پیش رو اعزام اعضای هیأت علمی سایر رشته‌ها را به کشورهای طرف قرارداد از جمله فرانسه، آلمان، اتریش، کره جنوبی، و … و جذب دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز و همچنین برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدرسان برای اساتید دانشگاه‌های همتا در کشورهای همسایه و مسلمان را در برنامه‌های خود دارد.