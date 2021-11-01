ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از زمان تمدید مهلت نهایی ثبت‌نام، انتقال به سیستم آموزش و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال ۱۴۰۰ این دانشگاه خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: نظر به درخواست‌های مکرر مراکز آموزش علمی کاربردی و پذیرفته‌شدگان و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، مقرر شد مهلت ثبت‌نام، انتقال به سیستم آموزش و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال ۱۴۰۰ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۴ آبان‌ماه تمدید شود.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: شایسته است مراکز آموزشی به نحوی برنامه‌ریزی کنند تا ثبت‌نام، انتخاب واحد و ثبت مغایرت برای تمامی پذیرفته‌شدگان بازمانده از ثبت‌نام در بازه مذکور فراهم شود.