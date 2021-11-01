  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۸

ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی، زمان تمدید مهلت نهایی ثبت‌نام و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان دوره‌های کاردانی و کارشناسی این دانشگاه را برای پذیرش مهرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از زمان تمدید مهلت نهایی ثبت‌نام، انتقال به سیستم آموزش و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال ۱۴۰۰ این دانشگاه خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: نظر به درخواست‌های مکرر مراکز آموزش علمی کاربردی و پذیرفته‌شدگان و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، مقرر شد مهلت ثبت‌نام، انتقال به سیستم آموزش و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال ۱۴۰۰ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۴ آبان‌ماه تمدید شود.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: شایسته است مراکز آموزشی به نحوی برنامه‌ریزی کنند تا ثبت‌نام، انتخاب واحد و ثبت مغایرت برای تمامی پذیرفته‌شدگان بازمانده از ثبت‌نام در بازه مذکور فراهم شود.

کد مطلب 5341185
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها