ضرغام مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهان خوار و از روزهای پرافتخار در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه گفت: ۱۳ آبان سه واقعه مهم تبعید امام در سال ۴۳، شهادت تعداد زیادی از دانش آموزان توسط رژیم ستم شاهی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۵۸ را در خود جای داده است.

مردانی افزود: افشای چهره و هویت واقعی استکبار و در رأس آنها آمریکای جنایتکار، به نمایش گذاشتن اقتدار ملت ایران و به تصویر کشیدن خط مبارزه و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران، از مهمترین دستاوردهای یوم الله ۱۳ آبان است.

وی با تاکید بر اینکه یوم الله ۱۳ آبان یکی از مناسبت‌های مهم تاریخی کشور است که باید هرچه باشکوه‌تر گرامی داشته شود بیان کرد: در راستای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم یوم الله ۱۳ آبان امسال در شهرستان گناوه، جلسه هماهنگی در دفتر امام جمعه گناوه برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه اضافه کرد: مراسم بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان امسال در شهرستان گناوه، به صورت تجمع و با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مراسم در شهر گناوه، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز پنجشنبه هفته جاری در مصلای جمعه و با سخنرانی حجت الاسلام رکنی حسینی امام جمعه محترم گناوه برگزار می‌شود.