نیاز فوری کلانشهر اراک به تحقق پدافند غیرعامل شهری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خسروانی عصر دوشنبه در نطق پیش دستور صحن علنی شورای شهر با اشاره به قرار گرفتن در هفته پدافند غیر عامل اظهار کرد: پدافند غیر عامل موضوعی است که از سال‌ها پیش مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرموده‌اند. به همین منظور معظم له به کارگیری اصول پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی را در قالب سیاست‌های کلی نظام در موضوع پدافند غیرعامل در ۱۳ بند در تاریخ ۱۳۸۹ تصویب و برای اجرا به دولت و مسئولان نظام ابلاغ کردند.

وی ادامه داد: در تقویم هفته پدافند غیر عامل، روز چهارشنبه به نام روز «پدافند شهری، شهر آماده و پایدار» نام گذاری شده است. تاریخ طراحی دفاعی شهرها به تاریخ شهرنشینی باز می‌گردد.با شکل گیری شهرها و تمرکز ثروت در شهرها، دفاع از شهر و شهروندان در برابر هجوم حوادث اهمیت خاصی در برنامه ریزی شهری پیدا کرده است. شهر اراک با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری و استقرار بسیاری از تأسیسات و ابزارهای اقتصادی و از همه مهم‌تر جمعیت زیادی که در آن ساکن هستند، در صورت بروز هر حادثه‌ای دچار خسارات مالی و جانی قابل توجهی خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر اراک تصریح کرد: در این راستا سازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری وزارت کشور سند پدافند راهبردی شهری را با کمک اساتید مختلف دانشگاهی تدوین، تصویب و ابلاغ کرده است.

خسروانی ادامه داد: این سند نیازمند اقدامات اساسی در حوزه زیرساخت‌ها، آمادگی و پاسخ به تهدیدهای شهری و همچنین تبیین و اطلاع رسانی است.

وی گفت: برای صیانت از مردم و حفظ جانشان در برابر هر حادثه و تهدید نیاز به مصون سازی زیرساخت‌های مهم شهری در اراک برای تداوم خدمت رسانی به مردم در شرایط خاص داریم.

سخنگوی شورای شهر اظهار کرد: ما امروز با پدیده شهر هوشمند روبرو هستیم که هم می‌تواند برای مدیریت شهری هم یک فرصت و هم یک تهدید باشد که در صورت آماده نبودن، امکان آسیب زدن به زیرساخت‌های شهری از راه دور را فراهم می‌کند.

خسروانی ادامه داد: لزوماً ساخت زیرساخت‌ها نمی‌تواند تضمین کننده تاب‌آوری شهری باشد. برای این منظور مردم باید به صورت هدفمند ساماندهی و آموزش دیده شوند و برنامه ریزی‌های لازم برای تشخیص وظایف و تأمین تجهیزات انجام شود.

خسروانی اظهار کرد: در شهرها خواسته یا ناخواسته مراکز پرخطری شکل گرفته‌اند که خطر آفرین هستند. مراکز پرخطر شهری باید از همجواری مراکز مسکونی به بیرون شهرها منتقل شوند. آنهایی هم که مجبور به ماندن هستند باید حتماً ایمن‌سازی شوند.

باید ظرفیت جابه‌جایی یک سوم شهر را به عنوان یکی از اصول پدافند شهری فراهم کنیم

وی گفت: ما در شهر اراک باید تلاش کنیم با ساماندهی فضای امن و اسکان موقت، ظرفیت جابه‌جایی یک سوم شهر را به عنوان یکی از اصول پدافند شهری فراهم کنیم تا در زمان بروز حادثه، دچار بحران در خدمت رسانی نشویم.

سخنگوی شورای شهر اراک عنوان کرد: هدف بعدی سند، ایجاد فرماندهی متمرکز مدیریت و کنترل زیرساخت‌های شهری است که عملکردی یکپارچه دارد. در چنین رویکردی هماهنگی‌های بین زیرساختی در شرایط عادی و در شرایط بحران در یک فضا اتفاق می‌افتد.

وی گفت: استفاده از تونل‌های زیرسطحی برای انتقال تأسیسات شریان‌های حیاتی شهر یک ضرورت است همچنین ارتقای تاب‌آوری شهری هدف دیگری ست که در پدافند شهری دنبال می‌شود.

خسروانی تاکید کرد: باید بتوانیم خدمات اساسی مورد نیاز مردم مثل آب، برق و… را در هر شرایطی بدون وقفه تأمین کنیم. ایجاد ذخایر لازم و راهبردی هدف دیگری است که در این سند دنبال می‌شود.

سخنگوی شورای شهر اراک اظهار کرد: تقویت سامانه‌های نوین پدافند شهری، تقویت سامانه‌های نوین پدافند شهری در شهر اراک و تجهیزات و آموزش‌های لازم به شهرداری و آتش نشانی و واحدهای مدیریت بحران، باید جزو اقداماتی اولویت دار قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: ضروری است مسئولان مربوطه در راستای افزایش میزان آمادگی، پاسخگویی و مقابله شهرداری‌ها در شرایط اضطراری و در ادامه تجهیز شهرداری‌ها به تجهیزات مقابله با حوادث CBRNE، (مخفف اختصاری حوادث شیمیایی ، بیولوژیکی ، رادیولوژی ، هسته‌ای و انفجاری) یک بسته تجهیزات مورد نیاز را در اختیار شهرداری اراک قرار داده تا در برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های تخصصی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

خسروانی گفت: انتظار است مسئولان مربوطه این موضوع را از سازمان پدافند غیر عامل کشور به جد پیگیری کنند.

اقدامات عمده‌ای که باید در شهر اراک صورت بگیرد

سخنگوی شورای شهر گفت: اقدامات عمده‌ای که باید در شهر اراک صورت بگیرد عبارتند از تشکیل کمیته تخصصی پدافند غیرعامل شهری در اراک؛ تهیه و تدوین پیش نویس سند راهبردی شهر اراک؛ راهبری و نظارت بر مانورهای پیش بینی شده در شهر اراک؛ بررسی و ارزیابی آئین نامه رعایت الزامات پدافند غیر عامل در سازه‌های مهم شهری؛ انجام پروژه‌های تخصصی در حوزه‌های شهری با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نخبگان؛ راه اندازی مرکز مهارت افزایی به منظور ارتقا آمادگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مقابل تهدیدات نوین؛ تدوین و راهبری نظام سطح بندی زیرساخت‌های شهری اراک؛ تهیه و تدوین الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل در طرح‌های توسعه شهری؛ تهیه الگوی طرح جامع تخلیه و جابه جایی جمعیت و اسکان اضطراری در اراک؛ راهبری مقاوم سازی پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری؛ تدوین الزامات پدافند غیر عامل درطراحی و ساخت پل‌های بزرگ شهری؛ آموزش و تمرین، اجرا و هدایت طرح‌های پدافند غیرعاملی برای راهبری و سازماندهی طرح جابه جایی، اسکان، فضاهای امن شهری، امن و اسکان موقت مردم با کاربردهای چند منظوره.