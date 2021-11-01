کشف محموله بزرگ بلورجات قاچاق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مأموران انتظامی این پلیس با انجام کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی از انتقال مستمر محموله بلورجات به یک انبار کالا واقع در کمربندی دوم تهران با استفاده خودروهای باربری مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با بررسی موضوع و استفاده از شگردهای پلیسی انبار کالا را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل اکیپی تردد خودروها را به انبار کالا تحت مراقبت قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه مراقبت‌های ویژه پلیسی ادامه تا اینکه روز گذشته یک دستگاه خودروی کامیون وارد انبار کالا شد، افزود: در بررسی پلیسی مشخص شد که محموله کامیون قاچاق بوده و فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی است و در ادامه مأموران، به دست آوردن کالاهای موجود در انبار کالا نیز فاقد مجوزهای قانونی و مدارک گمرکی است.

این مقام انتظامی ابراز داشت: در بررسی از این مکان، ۱۴۶ هزار و ۱۹۳ عدد لوازم بلورجات شامل استکان و لیوان قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه مالک این اموال و مرتبطان به این پرونده دستگیر شدند، اعلام کرد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان، ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.