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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۴۲

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خبر داد؛

دستگیری فروشنده غیر مجاز آثار هنری در تهران

دستگیری فروشنده غیر مجاز آثار هنری در تهران

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فروشنده غیر مجاز آثار هنری یک هنرمند در شمال تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر این که افرادی در شبکه‌های اجتماعی، در حال فروش و توزیع آثار هنری و کتب یک هنرمند می‌باشند، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از اطمینان از صحت موضوع و کشف ۳ کانال تلگرامی در شبکه‌های اجتماعی، تیمی از مأموران هویت مدیران کانال را بررسی و مشخص شد که مدیران این کانال‌ها یک شخص است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه مخفیگاه متهم در شمال تهران شناسایی شد، خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از آن مکان تجهیزات الکترونیکی مربوط کشف و توقیف شد.

سرهنگ معظمی در پایان به برخورد پلیس با فروشندگان غیر مجاز آثار و کتب در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه و مشکوک موضوع را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا ناجا به آدرس www.cyberpolice.ir اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 5341491

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