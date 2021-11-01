دستگیری فروشنده غیر مجاز آثار هنری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر این که افرادی در شبکه‌های اجتماعی، در حال فروش و توزیع آثار هنری و کتب یک هنرمند می‌باشند، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از اطمینان از صحت موضوع و کشف ۳ کانال تلگرامی در شبکه‌های اجتماعی، تیمی از مأموران هویت مدیران کانال را بررسی و مشخص شد که مدیران این کانال‌ها یک شخص است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه مخفیگاه متهم در شمال تهران شناسایی شد، خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از آن مکان تجهیزات الکترونیکی مربوط کشف و توقیف شد.

سرهنگ معظمی در پایان به برخورد پلیس با فروشندگان غیر مجاز آثار و کتب در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه و مشکوک موضوع را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا ناجا به آدرس www.cyberpolice.ir اطلاع رسانی کنند.