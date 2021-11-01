قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور پاراکانو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون قایقرانی، مسابقات قهرمانی کشور پاراکانو از صبح امروز در دریاچه آزادی برگزار شد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از استان‌های تهران، مازندران، البرز، هرمزگان، همدان، فارس، گیلان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و بوشهر برگزار می‌شود. قایقرانان در مواد KL1، KL2، KL3، VL1، VL2، VL3، TL1، TL2، TL3 قایقرانان در بخش بیماری‌های خاص، سندرم‌دان و اوتیسم در مواد TL1 و TL2 در مسافت ۲۰۰ متر به مصاف یکدیگر می‌روند.

در پایان مسابقات مراسم اختتامیه با حضور امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیرضا سهرابیان رئیس و خسرو ابراهیمی نایب رئیس فدراسیون قایقرانی برگزار و از نفرات برتر تقدیر شد. در این مراسم از خانواده ورزشکاران معلولین و جانبازان و همچنین خانواده‌های ورزشکاران اوتیسم و سندروم داون تقدیر به عمل آمد.

رئیس فدراسیون قایقرانی در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که در مراسم اختتامیه مسابقات پاراکانو میزبان معاون رئیس جمهور هستم به این دلیل که این مسابقات برای شخص من بسیار حائز اهمیت است.

سهرابیان ادامه داد: از شروع مسئولیتم در فدراسیون قایقرانی علاوه بر ابعاد قهرمانی توسعه ورزش همگانی خصوصاً در بخش پا را بوده و هست و همکاران من از نزدیک شاهد هستند که این بخش را به طور مداوم پیگیری می‌کنم.

وی ادامه داد: اعتقادم این است که باید در این بخش سرمایه‌گذاری ویژه داشته باشیم و از کسانی که شاید از نظر جسمی توانایی کمتری داشته باشند اما روح بزرگی دارند و از این جنبه خود در راستای رشد و تعالی استفاده می‌کنند. ما هم در فدراسیون قایقرانی وظیفه خود می‌دانیم ضمن خدمت به این عزیزان، شرایط را برای بالندگی همه اقشار جامعه فراهم کنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در این مراسم با تقدیر از فدراسیون قایقرانی گفت: از رئیس فدراسیون قایقرانی به دلیل اینکه این مسئولیت اجتماعی را برای خود قائل است و فقط به دنبال ورزش حرفه‌ای نیست و این مسئولیت شناسی سطح سلامت و نشاط جامعه را بالا می‌برد.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: بسیار نکته قابل اهمیتی است که فدراسیون قایقرانی چتر خود را باز کرده تا همه اقشار در آنجا بگیرند و امیدوارم عزیزانی که اینجا حضور دارند همچنان اهل ورزش باقی بمانند تا سلامت جسمی و نشاط فکری و روحی خود را حفظ کنند در کنار آن افرادی که دچار آسیب جسمی هستند خودشان را باور و بالنده کنند.

وی ادامه داد: ما هم برای جانبازان عزیز و خانواده محترم شهدا برنامه ورزشی تدارک می‌بینیم تا آن‌ها هم بتوانند نشاط و شادابی به دست بیاورند.

دکتر قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفت: امیدواریم بچه‌هایی که اینجا هستند یک روزی به عنوان قهرمانان ملی و بین المللی شناخته شوند.