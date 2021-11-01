به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تایوان اعلام کرده که جنگنده و بمب افکن‌های نیروی هوایی چین باردیگر وارد منطقه پدافندی این جزیره شده‌اند.

آن گونه که وزارت دفاع تایوان در عصر روز دوشنبه اعلام کرده، ۶ فروند جنگنده و بمب‌افکن نیروی هوایی چین و چهار فروند جنگنده نسل چهار «جی -۱۰» وارد منطقه پدافندی این جزیره شده‌اند.

در عین حال گفته شده که پس از ورود این جنگنده‌های چینی، همزمان پرنده‌های نیروی هوایی تایوان نیز با پرواز در آسمان این جزیره تلاش کردند تا این جنگنده‌ها را تا خروج از قلمروی هوایی این جزیره همراهی کنند.

روز یکشنبه نیز وزارت دفاع تایوان اعلام کرده بود که موفق به رهگیری ۸ فروند هواپیمای چین بر فراز این جزیره شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نیروی هوایی جزیره تایوان ادعا کرد که جنگنده‌های خود را برای رهگیری هواپیماهای نظامی و جنگنده‌های چین گسیل کرده است.

تایوان بیش از یک و سال و نیم است که از مأموریت مرتب نیروی هوایی چین به منطقه پدافندی تایوان در جنوب غربی این جزیره گله مند است.

تحریک جریان‌های جدایی طلب مناطق تابع چین ازجمله تایوان، تبت و هنگ کنگ به رغم ادعای ظاهری غرب مبنی بر احترام به اصل چین واحد، با هدف مهار قدرت یابی پکن در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک انجام می‌شود که اصلی ترین آوردگاه رقابت قدرت‌های جهانی در قرن ۲۱ است.