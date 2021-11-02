۵۰۷ میلیارد تومان به احداث کریدور بزرگراهی غرب کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خرم دوشنبه شب در جلسه بررسی مشکلات کنارگذر و کریدور غرب کشور در مسیر جاده بوکان به میاندوآب اظهار کرد: از این میزان ۱۰ میلیارد تومان به استان کرمانشاه اختصاص یافته و برای جذب مابقی، نمایندگان هر استان و شهرستان می‌توانند پیگیر این مبلغ باشند.

وی در خصوص طول کریدور غرب کشور در آذربایجان غربی بیان کرد: ۲۹۰ کیلومتر از این کریدور در این استان قرار دارد که ۲۳۰ کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته، ۴۰ کیلومتر آن در دست اجرا بوده و ۱۲ کیلومتر دیگر آن در حال برگزاری مناقصه است.

مجری احداث کریدور بزرگراهی غرب کشور در خصوص این کریدور در شهرستان بوکان گفت: پیمانکار ۲۵ کیلومتر از کریدور در مسیر بوکان - سقز، مشخص شده است.

خرم افزود: ارزیابی زمین در ۲ استان کردستان و آذربایجان غربی مشکل است و این امر باعث شده که تملک اراضی در این مناطق با مشکل مواجه شده و زمان اجرای کار به طول می‌انجامد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این بازدید با انتقاد از تأخیر در اجرای این طرح گفت: عدم اجرای کریدور غرب کشور در شهرستان بوکان مشکلات فراوانی برای مردم و شهروندان ایجاد کرده که باید در اجرای آن توسط مسؤولان تعجیل صورت گیرد.

انور حبیب‌زاده افزود: مسیر جاده بوکان به میاندوآب و پیچ «ملالر» در این محور به قتلگاه مردم این شهرستان تبدیل شده و هرسال بیش از ۵۰ نفر در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند.