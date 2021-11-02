غلامرضا شریف‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان بستری تنفسی ما در خراسان‌جنوبی به طور متوسط ۱۶۸ مورد بوده است که این آمار به با ۲۸ درصد افزایش در دوز گذشته به ۲۱۴ نفر رسیده است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: میزان بستری مثبت کرونا نیز در به طور متوسط در خراسان‌جنوبی ۶۷ مورد در روز بوده که در روز گذشته به ۱۰۷ نفر رسیده است که یک افزایش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

شریف‌زاده با بیان اینکه مردم درباره علت افزایش آمارها علی‌رغم واکسیناسیون می‌پرسند، ادامه‌داد: اول اینکه ایمنی جمعی زمانی حاصل می‌شود که حداقل ۷۵ تا ۸۰ درصد جمعیت یک جامعه واکسیناسیون کامل شده و نوبت دوم را نیز زده باشند.

وی گفت: از طرف دیگر هر چند واکسن‌ها از ابتلاء به نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کرونا تا حد زیادی جلوگیری می‌کنند ولی بر اساس تحقیقات علمی میزان ایمنی بخشی انواع واکسن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد است و باز هم درصدی احتمال ابتلاء وجود دارد.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی ۷۶.۱ درصد دوز اول و ۵۱ درصد نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند.

شریف زاده با اشاره به اینکه متأسفانه عده زیادی برای تزریق دوز دوم مراجعه نکرده‌اند، بیان‌کرد: طرح شایعات پیرامون واکسن در یکی- دو هفته گذشته بر این موضوع تأثیر داشته است و از طرف دیگر برخی برای ورود به اداره و مجوز کسب و … یک دوز واکسن را زده و خیالشان راحت شده است در حالی که برای ایمنی کامل باید دوز دوم را نیز تزریق کنند.

وی با اشاره به اینکه ۵۱۸ نفر از کادر درمان و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی در خراسان‌جنوبی دوز سوم و یا دوز یادآور را نیز زده‌اند، گفت: اسامی بیماران خاصی که ۶ ماه از تزریق واکسن آن‌ها گذشته است و نیاز به دوز سوم و یا یادآور دارند به مراکز واکسیناسیون داده شده است.