به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به استقبال صورت پذیرفته در ارسال مقاله و فیلم به دبیرخانه چهارمین کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز و فستیوال فیلم‌های لاپاراسکوپی و اندومتریوز، دبیرخانه این کنگره فرصت دریافت این مقالات را تا ابتدای آذر ۱۴۰۰ تمدید کرد.

لازم به ذکر است این کنگره که در تاریخ‌های هفتم، هشتم، چهاردهم و پانزدهم بهمن ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، با استقبال قابل توجهی از سوی متخصصین و محققین داخل و خارج کشور مواجه شد و مراکز مختلف دانشگاهی و انجمن‌های مختلف علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور نسبت به همکاری در آن ابراز تمایل نمودند.

از جمله عناوین مورد بحث در این کنگره می‌توان به سرفصل‌های اندومتریوز اپیدمیولوژی ژنتیک اپی ژنتیک، اندومتریوز و درمان جراحی، باروری و حفظ باروری در اندومتریوز، لاپاراسکوپیک هیسترکتومی، آناتومی در جراحی لاپاراسکوپی، کیفیت زندگی در بیماران آندومتریوز و غیره اشاره نمود.

علاقه مندان می‌توانند مقاله‌های خود را تا ابتدای آذر ۱۴۰۰ به دبیرخانه چهارمین کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز به نشانی تهران بزرگراه شهید چمران اوین دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، ارسال کنند.