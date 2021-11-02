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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۸

فراخوان مقاله کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان تمدید شد

فراخوان مقاله کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان تمدید شد

فراخوان مقاله برای چهارمین کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز، همچنین نخستین فستیوال فیلم‌های لاپاراسکوپی و اندومتریوز تا اول آذر ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به استقبال صورت پذیرفته در ارسال مقاله و فیلم به دبیرخانه چهارمین کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز و فستیوال فیلم‌های لاپاراسکوپی و اندومتریوز، دبیرخانه این کنگره فرصت دریافت این مقالات را تا ابتدای آذر ۱۴۰۰ تمدید کرد.

لازم به ذکر است این کنگره که در تاریخ‌های هفتم، هشتم، چهاردهم و پانزدهم بهمن ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، با استقبال قابل توجهی از سوی متخصصین و محققین داخل و خارج کشور مواجه شد و مراکز مختلف دانشگاهی و انجمن‌های مختلف علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور نسبت به همکاری در آن ابراز تمایل نمودند.

از جمله عناوین مورد بحث در این کنگره می‌توان به سرفصل‌های اندومتریوز اپیدمیولوژی ژنتیک اپی ژنتیک، اندومتریوز و درمان جراحی، باروری و حفظ باروری در اندومتریوز، لاپاراسکوپیک هیسترکتومی، آناتومی در جراحی لاپاراسکوپی، کیفیت زندگی در بیماران آندومتریوز و غیره اشاره نمود.

علاقه مندان می‌توانند مقاله‌های خود را تا ابتدای آذر ۱۴۰۰ به دبیرخانه چهارمین کنگره جراحی‌های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز به نشانی تهران بزرگراه شهید چمران اوین دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، ارسال کنند.

کد مطلب 5341723

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