آخرین مهلت شرکت در مراسم اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نظر به استقبال دانشجویان فداکار برای شرکت در یازدهمین دوره «اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران» مهلت ثبت‌نام در این رویداد فرهنگی تمدید شد.

بر این اساس دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور اعم از پزشکی و غیرپزشکی در دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی، تربیت مدرس، شاهد، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه هنر، سوره و … تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند برای ثبت‌نام به سازمان‌های ذی‌ربط مراجعه و یا با ارسال تصویر کارت ملی به آدرس ایمیل tandisjahat@gmail.com فرم ثبت‌نام دریافت کنند.

یازدهمین آئین «اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران» با مشارکت و همکاری سازمان جهاد دانشگاهی تهران، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد علوم پزشکی تهران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان انتقال خون ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج دانشجویی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان نظام پرستاری کشور، سازمان نظام پزشکی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه آزاد اسلامی آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.